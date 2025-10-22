الطائرة تفاقم معاناة ليفربول المتعثر

تفاقمت معاناة ليفربول المتعثر، بسبب تعرضه لاضطرابات في السفر قبل مباراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أمام أينتراخت فرانكفورت، إذ تأخرت رحلة الفريق إلى ألمانيا.

وتأخرت مغادرة ليفربول -أمس الثلاثاء- بعد جلسته التدريبية، لمدة نحو 4 ساعات بسبب ما وصفه النادي بأنه "مشكلات فنية في الطائرة".

وأدى التأخر إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا قبل المباراة، والذي كان من المفترض أن يشارك فيه مدرب "الليفر" أرني سلوت، ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.

ويواجه سلوت ولاعبوه تحديا كبيرا للعودة اليوم الأربعاء، إذ كانت خسارته 2-1 أمام مانشستر يونايتد -الأحد الماضي- الرابعة على التوالي في كل المسابقات.

وفي حال خسارته أمام أينتراخت، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول 5 مباريات متتالية منذ سبتمبر/أيلول 1953.

ومع ذلك، تمسك سلوت بثقته في أن التأخير لن يؤثر على أداء الفريق اليوم.

وقال سلوت لموقع ليفربول على الإنترنت "لا، لن يؤثر هذا على استعداداتنا لمباراة الغد. لقد تدربنا هنا… كان من المفترض أن نذهب إلى فرانكفورت قبل هذا بساعات قليلة، لكننا تأخرنا لبضع

ساعات. لكن، لا، لا يفترض أن يكون هذا عذرا لمباراة الغد".

وحصد ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 نقاط فقط من أول مباراتين له في دوري الأبطال.

وتشهد مباراة اليوم عودة مهاجم ليفربول هوغو إيكيتيكي إلى ملعب ناديه السابق، إذ غادر أينتراخت للانضمام إلى ليفربول في نهاية الموسم الماضي.

وقال سلوت إن المباراة ستشكل مناسبة مميزة بالنسبة للمهاجم الفرنسي.

وأضاف أن "أداءه ممتاز لدرجة أنني أعتقد أنه ليس وحده الذي يرغب في العودة إلى هناك، بل أعتقد أن الجماهير هناك أيضا ترغب في رؤيته لما قدمه للنادي، لأنه كان جزءا من الفريق الذي قادهم إلى دوري أبطال أوروبا. إنه أمر مميز بالنسبة له".

ولم يسافر الهولندي ريان غرافنبرخ مع ليفربول إلى ألمانيا بسبب إصابته في الكاحل التي تعرض لها الأحد الماضي.