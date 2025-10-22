سان جيرمان يكتسح ليفركوزن وأرسنال يصدم أتلتيكو والسيتي يهزم فياريال

حافظ باريس سان جرمان حامل اللقب على الصدارة والعلامة الكاملة في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على مضيفه باير ليفركوزن 7-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وتناوب على تسجيل سباعية سان جيرمان كل من وليام باتشو (7).

وأحرز ديزيريه دويه ثنائية (41 و45+3) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44) والبرتغالي نونو منديش (50).

وبصم البديل عثمان ديمبيليه على هدفه الأول منذ عودته (66) والبرتغالي فيتينيا (90)، فيما سجل الإسباني أليكس غارسيا هدفي ليفركوزن (38 من ركلة جزاء و54).

وبهذه النتيجة تصدر النادي الباريسي الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام وصيفيه إنتر ميلان وأرسنال.

أرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد

وواصل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بدايته المثالية في المسابقة بإكرامه وفادة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0.

آرسنال يؤكدون تفوقهم في الكرات الثابتة مجددًا!

غابرييل يسجل بعد كرة مرفوعة من ديكلان رايس 💫⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/NHFxQOebiC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

ويدين أرسنال بفوزه إلى لاعبيه الدوليين البرازيليين قطب الدفاع غابريال ماغاليش والمهاجم غابريال مارتينيلي، حيث افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 57، وعزز الثاني النتيجة في الدقيقة 64، قبل أن يصنعا ثنائية السويسري فيكتور يوكيريس في الدقيقتين 67 و71.

وهذا هو الفوز الثالث تواليا للنادي اللندني فاستمر في مشاركة الصدارة مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وصيفه، في حين مُني أتلتيكو مدريد بخسارته الثانية بعد الأولى أمام مضيفه ليفربول 2-3 في الجولة الأولى فتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على أينتراخت فرانكفورت 5-1 وتراجع الى المركز الـ18.

فيكتور غيوكيريس يسجل الهدف الرابع للغانرز من كرة ثابتة أيضًا !!

الغانرز يواصلون الانفجار وسيميوني عاجز عن إيقافهم 😱🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/f9UHf3jEI5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

السيتي يعود لسكة الانتصارات

أعاد المهاجم النروجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بقيادته إلى الفوز على مضيفه فياريال 2-0.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 17 رافعا رصيده الى 4 أهداف في 3 مباريات في المسابقة هذا الموسم، وإلى 53 في 51 مباراة في تاريخ مشاركته بها.

هالاند يواصل توهجه ويفتتح التسجيل لمانشستر سيتي 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/AmW2rInQwU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

وعزز القائد برناردو سيلفا تقدم سيتي في الدقيقة 40، وأسهم في الفوز الثاني لفريقه في المسابقة هذا الموسم بعد الأول على ضيفه نابولي الإيطالي (2-0) في الجولة الأولى.

فوز دورتموند

سجل فيلكس نميشا لاعب وسط بروسيا دورتموند هدفا في كل شوط ليساعد فريقه على التغلب الفوز 4-2 على مضيفه كوبنهاغن.

وسجل نميشا هدفا مبكرا في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من حافة منطقة الجزاء لكن دورتموند تلقى هدفا عكسيا بعد محاولة المدافع رامي بن سبعيني تشتيت الكرة لتصطدم بفالدرمار أنتون وتدخل شباكه بعد 13 دقيقة.

واستعاد الزوار التقدم من ركلة جزاء نفذها بن سبعيني في الدقيقة 61 قبل أن يضيف نميشا هدفه الثاني، ثم سجل فابيو سيلفا هدفه الأول مع دورتموند ليمنحهم تقدما مريحا 4-1.

وشارك الشاب فيكتور داداسون لاعب كوبنهاغن بديلا ليسجل هدفه الأول مع الفريق الأول بضربة رأس في الدقيقة 90.

نيوكاسل يهزم بنفيكا

فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3 – صفر.

وتقدم أنتوني جوردون بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 32 ثم أضاف البديل هارفي بارنز الهدف الثاني في الدقيقة 71 وعاد في الدقيقة 83 وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء.

😱 هدف! بارنز يضع الكرة في الشباك بعد تمريرة حاسمة من يد الحارس نيك بوب#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/fJJVAkVJkX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع في الوقت الذي استمرت فيه أزمة بنفيكا، إذ مني الفريق بالهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى رصيده خاليا من النقاط.