هكذا يسيطر ميسي على الدوري الأميركي لكرة القدم

رغم إخفاق إنتر ميامي بالتتويج بأي لقب في الدوري الأميركي المنتظم لكرة القدم، فإن قائده ليونيل ميسي سيطر على كل الأرقام الفردية في المسابقة.

وفي هذا الموسم، ظفِر قائد منتخب الأرجنتين بأول جائزة حذاء ذهبي التي تمنح لهداف البطولة خارج برشلونة، بتسجيله 29 هدفا كما أنه في طريقه للحفاظ على جائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وإضافة إلى الهداف، سجل ميسي أرقاما فردية استثنائية هذا الموسم فهو: