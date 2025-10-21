هكذا يسيطر ميسي على الدوري الأميركي لكرة القدم
Published On 21/10/2025|
آخر تحديث: 20:05 (توقيت مكة)
رغم إخفاق إنتر ميامي بالتتويج بأي لقب في الدوري الأميركي المنتظم لكرة القدم، فإن قائده ليونيل ميسي سيطر على كل الأرقام الفردية في المسابقة.
وفي هذا الموسم، ظفِر قائد منتخب الأرجنتين بأول جائزة حذاء ذهبي التي تمنح لهداف البطولة خارج برشلونة، بتسجيله 29 هدفا كما أنه في طريقه للحفاظ على جائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم الثاني على التوالي.
وإضافة إلى الهداف، سجل ميسي أرقاما فردية استثنائية هذا الموسم فهو:
- أكثر اللاعبين صناعة للأهداف: 16 تمريرة.
- أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف: 45 مساهمة.
- أكثر اللاعبين صناعة للفرص الكبيرة (الخطيرة): 29 فرصة.
- أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى: 5.6 تسديدات في المباراة.
- أكثر اللاعبين تسديدا بين الخشبات الثلاث: 2.5 تسديدة في المباراة.
- أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات: 3.1 مراوغات في المباراة.
- أكثر اللاعبين حصولا على جائزة رجل المباراة: 12 جائزة.
المصدر: الجزيرة