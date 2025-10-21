مفاجأة مدوية من مولر "جلاد" برشلونة

فجّر الألماني توماس مولر لاعب فانكوفر وايتكابس الأميركي مفاجأة، حين كشف عن موافقته على ارتداء قميص برشلونة لو تواصل معه مواطنه هانزي فليك، مدرب الفريق الكتالوني.

واشتهر مولر، خلال فترة وجوده مع فريقه السابق بايرن ميونخ، بأنه "كابوس وجلاد برشلونة" بسبب أرقامه اللافتة في المباريات التي خاضها ضد "البلوغرانا".

مولر كان ينتظر مكالمة فليك للانضمام إلى برشلونة

وقال مولر، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "نعم، كان يمكنني تخيل مستقبلي بقميص برشلونة".

وأوضح الدولي الألماني "لو أن فليك الذي يعرفني جيدا (عملا معا سنوات في بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا) اتصل بي وأقنعني بمشروع برشلونة، لكنت استطعت تخيّل شيء من هذا القبيل".

وأتم مولر "برشلونة ناد من الطراز الأول، وتعرف تماما ما الذي يتوقعه الناس منك هناك".

يُذكر أن مولر (36 عاما) سبق له اللعب ضد برشلونة في 10 مباريات جميعها في دوري الأبطال، سجّل خلالها 8 أهداف وقدم لزملائه تمريرتين حاسمتين، بمعدل مساهمة تهديفية بكل مباراة.

وحقق مولر 8 انتصارات ضد برشلونة أبرزها الفوز الكاسح بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، مقابل خسارتين آخرها 1-4 في مرحلة الدوري بالموسم الماضي 2024-2025.

وقضى مولر كامل مسيرته الاحترافية مع فريق بايرن ميونخ، منذ صعوده إلى الفريق الأول عام 2009 قبل أن يرحل عن العملاق البافاري نهاية الموسم الماضي، لينتقل إلى الدوري الأميركي للمحترفين "إم إل إس".

وخلال فترته الطويلة مع بايرن ميونخ خاض مولر 756 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 250 هدفا وقدّم لزملائه 276 تمريرة حاسمة، وحصد 33 لقبا وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ألقاب توماس مولر مع بايرن ميونخ:

الدوري الألماني: 13 لقبا.

كأس ألمانيا: 6 ألقاب.

كأس السوبر الألماني: 8 ألقاب.

دوري أبطال أوروبا: 2.

كأس السوبر الأوروبي: 2.

كأس العالم للأندية: 2.

وعلى الصعيد الدولي خاض مولر 131 مباراة مع منتخب ألمانيا هز خلالها الشباك 45 مرة، وكان من عناصر "المانشافت" المتوجة بكأس العالم 2014 في البرازيل.

في هذه الأثناء، يملك مولر أرقاما مرعبة مع فريقه الجديد فانكوفر وايتكابس إذ ساهم في 12 هدفا خلال 8 مباريات فقط (سجل 8 وصنع 4).