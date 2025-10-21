ريال مدريد ضد يوفنتوس في أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبحث النادي الملكي عن فوزه الثالث في البطولة ومواصلة مشواره الأوروبي بشكل قوي، بعد تحقيق الفوز أولا على مارسيليا، ثم تفوّق واضح على كايرات ألماتي.

في المقابل يتطلع نادي السيدة العجوز لفوزه الأول بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند وفياريال.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب سنتياغو برنابيو بمدريد.

وتنطلق صافرة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة والدوحة والرياض، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

Bein Sport 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وعن المباراة قال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو "إنها مباراة أوروبية كلاسيكية، لقد لعبنا ضد بعضنا البعض مرات عديدة سابقا، وقد لعبت في بعضها، نشعر أننا مستعدون تماما، نحن بحاجة إلى الاستفادة من استقبال المباراة على ملعبنا، يأتي الناس إلى برنابيو لمشاهدة مباريات رائعة".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، ميليتاو، ألابا، كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، كامافينغا، ماستانتوونو، بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: دي غريغوريو.

خط الدفاع: غاتي، روغاني، كيلي، كالولو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، كامبياسو، كونسيكاو.

خط الهجوم: يلدز، ديفيد.