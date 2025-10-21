شاهد.. طرد لاعب بسبب تحطيمه شاشة "الفار"

تعرّض أحد اللاعبين في دوري الدرجة الثانية الإسباني للطرد بسبب تحطيمه شاشة حكم الفيديو المساعد "فار" بقبضة يده.

وحصل الإيفواري بول أكوكو لاعب ريال سرقسطة على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تصرفه خلال مباراة فريقه ضد كولتورال ليونيسا التي جرت على ملعب إيبيركاخا لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

طرد لاعب بسبب تحطيمه شاشة الفار

وأقدم أكوكو (27 عاما) على هذا التصرف في أثناء توجه لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس، إذ بدا غاضبا من تأخر فريقه بالنتيجة 0-2.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن طاقم التحكيم بقيادة داماسو أرسيديانو لاحظ الواقعة من البداية، لكنه لم يتخذ أي إجراء فوري.

nah tú Akouokou es histórico, pero cómo vas a coger y reventar el VAR 😭😭😭 la sordidez no se detiene en este club pic.twitter.com/rEStVgrSeU — MIEDO Y ASCO EN ZGZ (@myazaragoza) October 18, 2025

وعند وصول الجميع إلى غرف الملابس، أبلغ الحكم أحد المسؤولين الإداريين في ريال سرقسطة بأن أكوكو حصل على بطاقة طرد، وفقا للصحيفة.

وترك أكوكو فريقه بـ9 لاعبين، إذ كانت البطاقة الحمراء التي أشهرها أرسيديانو الثانية لريال سرقسطة في هذه المباراة، بعد الأولى التي كانت من نصيب خوان سيباستيان في الدقيقة 39.

واستغل الفريق الضيف النقص العددي في صفوف المحليين على أحسن وجه، وسجّل لاعبوه 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز كولتورال ليونيسا بـ5 أهداف دون رد.

وبعد المباراة، قدّم أكوكو الاعتذار لزملائه ولجماهير ريال سرقسطة، وأقر في الوقت ذاته بأنه تسبب في إلحاق "الضرر" بفريقه.

أكوكو يعتذر

وكتب أكوكو عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على إنستغرام: "أعلم أنني خيبت آمال كثيرين. أعتذر عن هذا التصرف الذي لم يكن ضروريا، أردت أن أعطي كل شيء للفريق، لكني فقدت السيطرة على نفسي عند ضرب شاشة الفار".

يُذكر أن أكوكو يلعب في صفوف سرقسطة على سبيل الإعارة، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي لمدة موسم واحد فقط.

وشارك أكوكو في 6 مباريات مع الفريق الإسباني بواقع 485 دقيقة دون أي مساهمة تهديفية، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويتذيل ريال سرقسطة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات مقابل 6 هزائم، بينما ارتقى ليونيسا إلى المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.