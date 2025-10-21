زيدان يتجاهل ميسي في اختياراته للاعب المثالي
آخر تحديث: 13:25 (توقيت مكة)
غريبا كان استبعاد النجم السابق للكرة الفرنسية زين الدين زيدان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اختياراته للاعب المثالي.
وفي مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" دخل زيدان في تحد اختيار "اللاعب المثالي" لأسطورة فرنسا الفائز بمونديال 1998، واختار زيدان نفسه في 4 من أصل 11 خيارا لتشكيل اللاعب المثالي.
زيدان يتجاهل رونالدو
ولم يختر "زيزو" ميسي في أي من الاختيارات الـ10 المتاحة فيما كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاضرا في هذه الخيارات:
- القدم اليسرى: زيدان
- القدم اليمنى: زيدان
- رأسيات: زيدان
- القوة: إبراهيموفيتش
- المراوغة: ديل بيرو
- الأهداف: رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو
- الرؤية: زيدان
- التمريرات الطولية: مودريتش
- الكرات الثابتة: ديل بييرو، بلاتيني، بيرلو
- الثنائيات: ليليان تورام
- القيادة: توني كروس
