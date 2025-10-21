رياضة|فرنسا

زيدان يتجاهل ميسي في اختياراته للاعب المثالي

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 26: In this image released on September 27, 2024, Zinedine Zidane attends the global launch of EA SPORTS FC™ 25, available now, at Pabellón Satélite on September 26, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images for EA SPORTS FC™ 25)
زيدان تجاهل ميسي واختار رونالدو ضمن خياراته للاعب المثالي (غيتي)
Published On 21/10/2025
|
آخر تحديث: 13:25 (توقيت مكة)

حفظ

غريبا كان استبعاد النجم السابق للكرة الفرنسية زين الدين زيدان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اختياراته للاعب المثالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" دخل زيدان في تحد اختيار "اللاعب المثالي" لأسطورة فرنسا الفائز بمونديال 1998، واختار زيدان نفسه في 4 من أصل 11 خيارا لتشكيل اللاعب المثالي.

زيدان يتجاهل رونالدو

ولم يختر "زيزو" ميسي في أي من الاختيارات الـ10 المتاحة فيما كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاضرا في هذه الخيارات:

  • القدم اليسرى: زيدان
  • القدم اليمنى: زيدان
  • رأسيات: زيدان
  • القوة: إبراهيموفيتش
  • المراوغة: ديل بيرو
  • الأهداف: رونالدو نازاريو وكريستيانو رونالدو
  • الرؤية: زيدان
  • التمريرات الطولية: مودريتش
  • الكرات الثابتة: ديل بييرو، بلاتيني، بيرلو
  • الثنائيات: ليليان تورام
  • القيادة: توني كروس

المصدر: الجزيرة

إعلان