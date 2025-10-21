رونالدو كان من بين أسباب رفض كلوب تدريب مانشستر يونايتد

اعترف الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، بأنه رفض عرضا للإشراف على مانشستر يونايتد قبل حوالي عقد، مفضلا قيادة مشروع "الريدز".

وحسب تصريحات كلوب (58 عاما) التي أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد حدث ذلك في عام 2016.

كلوب يكشف أسباب رفضه مانشستر يونايتد

وقال كلوب "خلال اجتماعي مع إدارة مانشستر يونايتد قالوا لي أمورا لم تعجبني، قالوا لي سنجلب كل اللاعبين الذين تريدهم، هذا، وذاك، وذاك أيضا، جلست أفكّر وتوصلت إلى نتيجة مفادها هذا ليس المشروع الذي أريده، أنا آسف".

وأوضح "لم أكن أريد إعادة بول بوغبا ولا كريستيانو رونالدو. أمور كهذه لن تنجح ولن تساعد مشروع النادي على المدى الطويل".

وزاد المدرب الألماني "كانت فكرة النادي قائمة على جلب أفضل اللاعبين، لكن المسؤولين لم يكونوا يتحدثون عن كرة القدم نفسها على الإطلاق، ثم ظهر أمامي مشروع كروي خالص وهو نادي ليفربول".

وفاء كلوب لليفربول

في الأثناء ألمح كلوب إلى إمكانية عودته إلى التدريب مستقبلا، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لن يدرب أي فريق في إنجلترا غير ليفربول.

وقال "قلت سابقا إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مجددا، وهذا يعني أن تدريب ليفربول من الناحية النظرية ممكن، أما حاليا فأحب ما أفعله، إذ لا أفتقد الحصص التدريبية ولا حضور المؤتمرات الصحفية 3 مرات في الأسبوع، ولا إجراء 12 مقابلة أسبوعيا".

وعن طريقته في بناء فريق قوي (ليفربول) ينافس على الألقاب أوضح "فلسفتي قائمة على وجوب أن يقوم الجميع بعمله بكل جد، على اللاعبين القيام بواجبات دفاعية وعليهم أن يتقبلوا ذلك، إذا لم تكن ليونيل ميسي فعليك أن تدافع".

يذكر أن كلوب تولى تدريب ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول 2015 قبل أن يرحل عن الفريق مع نهاية موسم 2023-2024، حيث خلفه الهولندي آرني سلوت.

وخلال فترته مع ليفربول قاد كلوب "الريدز" في 489 مباراة بجميع البطولات، فاز في 304 منها، وتعادل في 100 مقابل 85 هزيمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في أرقام اللاعبين والأندية.

كما تُوج مع النادي بجميع الألقاب الممكنة وعددها 8 وهي كالتالي: