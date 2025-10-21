حقيقة إهداء ميسي قميصه لأسيرين إسرائيليين أُفرج عنهما من غزة

تداولت حسابات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أسيرين إسرائيليين أُفرج عنهما بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يحملان قميصان لمنتخب الأرجنتين يُزعَم أن النجم ليونيل ميسي أهداهما إياهما وقد حملا توقيعه الخاص.

حقيقة منح ميسي قميصه لأسيرين إسرائيليين

وجاء في منشور تم تداوله بشكل كبير على منصات إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس، أن "أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أرسل إلى الرهينتين السابقتين بار كوبرشتاين وسيغيف كلفون قمصانا موقّعة باسمه تبلغ قيمة كل واحدة منها نحو 10 آلاف دولار".

Released hostages receive a beautiful surprise from Lionel Messi. The Argentinian soccer legend sent former hostages Videod Bar Kuperstein and Segev Kaflon signed jerseys, each worth around $10,000. A small gesture with a huge heart. ❤️🇮🇱⚽️ pic.twitter.com/ajx0e4Yxpf — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 16, 2025

وسرعان ما انتشرت هذه المعلومات عبر وسائل إعلام إسرائيلية بمختلف اللغات منها الألمانية والإنجليزية والفرنسية.

وأجرت منصة "فاكتوال.إيه إف بي" (Factual.AFP) التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية عملية بحث عن هذه المقاطع عبر أداة "غوغل لينس" (Google Lens) من أجل التحقق من مصداقيتها.

وعثرت المنصة على نفس مقطع الفيديو وقد نُشر في إنستغرام يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد كُتب تعليقا عليه "الناجيان من الأسر بار كوبرشتاين وسيغيف كلفون حققا حلما كبيرا ولم يتمكنا من حبس دموعهما. شاي غراوخر أحد أكثر المهتمين بالعمل الإنساني منذ 7 أكتوبر هو من جعل ذلك ممكنا".

وعند البحث عن اسم شاي غراوخر على غوغل، ظهرت نتائج من مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية تشير إلى أنه رجل أعمال إسرائيلي معروف بنشاطه الخيري وتبرعاته العديدة، على حد وصف المنصة.

وفي الوقت ذاته جاء في مقالة نُشرت على موقع إسرائيل إيكونوميكو (Israel Económico) باللغة الإسبانية أن غراوخر هو من أهدى الرهينتين القمصان الأرجنتينية الموقّعة من ميسي.

وذكر غراوخر في مقابلة سابقة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تلك القمصان جزء من تلك التي وقّعها ميسي بعد فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، وحصل عليها عبر عائلة شوتنشتاين صاحبة العلامة التجارية الأميركية "American Eagle" للأزياء الشبابية، المتخصصة بالملابس الجاهزة والأحذية والاكسسوارات.

وشددت المنصة التابعة للفرنسية أنه لم يصدر أي تصريحات أو مواقف علنية من ميسي بشأن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.