عمّت حالة من الاستياء الشديد في صفوف أتلتيكو مدريد بسبب موقف مزعج عاشته بعثة الفريق الإسباني المتواجدة في لندن، قبل مواجهة أرسنال -اليوم- في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد الليلة ضيفا على أرسنال بملعب الإمارات في واحدة من قمم الجولة الثالثة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، التي ستنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

"المياه الساخنة" تفجّر أزمة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد

وأجرى لاعبو "الروخي بلانكوس" بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أمس، المران الأخير على ملعب الإمارات لكنهم لم يتمكنوا من الاستحمام بعد نهايته بسبب انقطاع المياه الساخنة في مرافق ملعب أرسنال.

🚨 Atleti players had to leave training at Arsenal's stadium tonight without being able to shower. There was no hot water. 🚿❌ There is anger in the Atleti squad, reports @PedroFullanaSER/@carrusel. pic.twitter.com/JMyoFoxwK9 — EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2025

وفجّر هذا الموقف حالة من الغضب في صفوف لاعبي أتلتيكو مدريد، الذين اضطروا في النهاية إلى العودة لفندق الإقامة من أجل الاستحمام. وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وما زاد من غضب اللاعبين أنهم خاضوا الجزء الأخير من المران تحت المطر بحسب الصحيفة.

ولم يخف لاعبو وإداريو أتلتيكو صدمتهم على اعتبار أن ملعب الإمارات يعد من الملاعب الحديثة والمتطورة، ويحتضن مباريات في بطولات كبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ويفتقر لهذه "الخدمة الأساسية".

ومنذ وصولهم إلى الملعب، أبلغ إداريو أتلتيكو مدريد موظفي أرسنال بعدم وجود المياه الساخنة لكن المشكلة لم تُحل وفق الصحيفة.

وأبلغ أتلتيكو مدريد المسؤولين بالمشكلة عند الساعة 18:45 مساء بالتوقيت المحلي (لندن)، ومباشرة بدأ الفنيون بالعمل على إصلاحها، لكن اللاعبين أنهوا تدريبهم في الساعة 19:15 قبل 10 دقائق من عودة المياه الساخنة.

شكوى رسمية ليويفا

الموقف الأخير دفع نادي أتلتيكو مدريد إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من أجل توثيق هذا الخلل "الغريب" في ملعب حديث يُفترض أن يوفّر كل سبل الراحة الأساسية بما فيها المياه الساخنة.

من جانبه اعترف أرسنال بحدوث خلل في غرف تبديل الملابس، وقدّم اعتذارا رسميا لأتلتيكو وفق تأكيدات "ماركا"، مضيفة أن الأمر "انتهى عند هذا الحد.

ويحتل أرسنال الفائز في أول مباراتين بمرحلة الدوري، المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط بايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر على التوالي، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط جمعها من هزيمة وانتصار.