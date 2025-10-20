مدرب خيتافي يشكو استفزازات فينيسيوس نجم ريال مدريد

وجّه خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي انتقادات لاذعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بسبب تصرف الأخير تجاهه خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ فينيسيوس (24 عاما) أمس مباراة فريقه ومضيفه خيتافي ضمن الجولة التاسعة من الليغا، من مقاعد البدلاء لكنه وفور نزوله ظهر ببعض التصرفات الاستفزازية للاعبي الفريق المنافس بل وطالت المدرب بوردالاس.

وتسبب فينيسيوس بطرد ألان نيوم لاعب خيتافي، الذي دفع به بوردالاس بدلا من زميله كيكو فيمينيا في الدقيقة 76، إذ نال اللاعب بطاقة حمراء مباشرة بعد نزوله بدقيقة واحدة.

ويبدو أن فينيسيوس سخر من بوردالاس بسبب هذا التبديل وهو ما أثار حفيظة مدرب خيتافي وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بوردالاس بعد المباراة "ليس عليه أن يأتي ليقول لي إن التبديل كان جيدا ولا يستفزّني. هذا كل ما في الأمر".

وأضاف بوردالاس خلال المؤتمر الصحفي "اقترب مني فينيسيوس وقال لي تبديل رائع فأجبته بأن عليه أن يركّز في اللعب فقط، لا يوجد الكثير لأقوله".

وتواصلت الانتقادات لفينيسيوس بعد تصرفاته الاستفزازية لعدد من لاعبي خيتافي، وهذه المرة جاءت من الأرجنتيني خورخي فالدانو، النجم الأسبق لريال مدريد.

وقال فالدانو الذي سبق له ارتداء قميص ريال مدريد لاعبا في الفترة بين 1984 و1987 وكذلك تدريب الفريق لمدة عامين (1994-1996)، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "نطلب من فينيسيوس كل مباراة أن يضبط نفسه، خاصة في مسألة التعامل مع المنافسين وردود أفعاله".

وأضاف "إفراطه في ردود أفعاله لا يفيده، ولا يفيد الفريق ولا حتى صورته".

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها فالدانو سلوكيات فينيسيوس بشكل علني منذ بدء الموسم الحالي 2025-2026.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي وجّه فالدانو تحذيرا لفينيسيوس بسبب تصرفاته الغاضبة بعد استبداله من قبل المدرب تشابي ألونسو في المباراة ضد إسبانيول.

وقال حينها "لم يعد فينيسيوس كما كان والمدرب (ألونسو) ليس هو نفسه (كارلو أنشيلوتي)، هذه التصرفات ليست صحية على الإطلاق".

وتابع "يحظى فينيسيوس بدعم كبير من ريال مدريد، لقد خاض صراعات ضد العالم. عندما كان خيار النادي بين العالم وفينيسيوس اختاروا فيني (في حفل الكرة الذهبية العام الماضي)، لكن جماهير ريال مدريد لطالما قدّمت مصلحة النادي على مصلحة أي لاعب".

وأتم فالدانو "على فينيسيوس أن يركّز على المستوى الرفيع الذي وصل إليه، والذي جعله يحتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية".