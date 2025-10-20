لقطة غريبة وصادمة.. حارس يلكم مشجعا على وجهه

تسبّب شجار وقع خلف أحد المرميين في إلغاء مباراة ضمن إحدى البطولات المخصصة لفرق الهواة في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المباراة التي جمعت بين فريقي "أفرو إف سي" و"كيدغسغروف أثلتيك" تحوّلت إلى فوضى كبيرة، بعد أن وجّه حارس مرمى لكمة على وجه مشجع.

حدث ذلك في آخر 10 دقائق من المباراة، وحينها كان الفريق المضيف (أفرو إف سي) متقدما بالنتيجة بفارق كبير استقر عند 6 أهداف نظيفة.

Avro Fc v Kidsgrove game abandoned at 6 nil to the home side, due to shenanigans in thd stands … 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #agro #nonleague #grassroots #fight # pic.twitter.com/utFETPwbKc — away day lads (@awaydayladsfs) October 19, 2025

وبدأت الفوضى في أثناء خروج توم بوب لاعب كيدغسغروف مطرودا بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 80، إذ تعرّض لعبارات استفزازية فجرت شجارا خلف المرمى.

وبلغت ذروة الشجار عندما قام أحد المشجعين بتوجيه لكمة للاعب من كيدغسغروف (لم تذكر الصحيفة اسمه)، قبل أن يهاجم حارس الفريق الذي لم يتردد -بدوره- في الرد، إذ تفادى الضربة بيده ثم وجّه لكمة إلى وجه المشجع.

وأشارت "ذا صن" إلى أن لاعبين من "أفرو إف سي" تجمّعوا حول حارس كيدغسغروف وتشاجروا معه، ليقرر الحكم إنهاء المباراة.

ومن المحتمل أن يتعرض حارس المرمى إلى عقوبة مغلظة من اللجنة التأديبية الخاصة بدوري القسم الغربي من دوري الشمال الممتاز، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على لاعبين آخرين والأندية، خاصة مع استمرار انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتل "أفرو إف سي" المركز الرابع في جدول ترتيب القسم الغربي من دوري الشمال الممتاز، بينما يحتل كيدغسغروف المركز الـ12.