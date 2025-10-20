قصة تصلح لفيلم.. ناد إيطالي يبدي رغبته بضم لاعب من غزة وإنقاذ مسيرته

استجاب ناد إيطالي لمناشدة أطلقها لاعب كرة قدم فلسطيني شاب من غزة -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- سعى من خلالها لإيجاد وسيلة لإنقاذ مسيرته الكروية.

وأطلق اللاعب يوسف جندية (21 عاما) والذي بدأ مسيرته الكروية ناشئا في صفوف فريق الهلال المحلي وارتدى قميص شباب جباليا قبل حرب الإبادة، مناشدة من مكان نزوحه وسط الخيام في مواصي مدينة خان يونس، على أمل تحقيق حلمه بالعودة لممارسة الكرة ومن ثم تمثيل المنتخب.

ونشر جندية العديد من الصور ومقاطع الفيديو له وهو يمارس كرة القدم، ثم تفاجأ بانتشارها بسرعة البرق إذ تواصل معه أحد الأندية الإيطالية الذي أبدى رغبته في ضمه.

وقال جندية في مقطع فيديو "الحرب دمرت حياتنا ومستقبلنا وتوقفت عن ممارسة كرة القدم، نشرت صورا لي وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم أتوقع ردة الفعل بعد أن تواصل معي ناد إيطالي هو سيبيلا باركولي عبر تطبيق واتساب، وأخبرني برغبته في ضمي إلي صفوفه".

وأضاف "بدأ النادي العمل على الإجراءات اللازمة لتسهيل خروجي من غزة" نافيا المعلومات التي انتشرت عبر المواقع والصحف الإيطالية حول إجلائه بالفعل من القطاع ووجوده في إيطاليا بقوله "ما زلت عالقا في غزة".

وتابع جندية "أحلم في المستقبل بتمثيل منتخب فلسطين، ورسالتي لجميع لاعبي كرة القدم في غزة ألا تفقدوا الأمل وأن واصلوا السعي من أجل تحقيق أحلامكم".

وكشف جندية العديد من تفاصيل حياته قبل الحرب وأثناءها بقوله "كنت طالبا جامعيا أدرس المحاسبة، وأمارس تماريني الرياضية مع النادي وفي صالة الألعاب الرياضية وعلى البحر أيضا كأي شخص رياضي طبيعي في العالم".

وأتم "خلال الحرب تغيرت الحياة كليا. حاليا أقوم بتعبئة المياه وإشعال النيران وجمع الحطب، أُصبت باليأس لذا قررت أن أناشد العالم".

يُذكر أن جندية مثّل الهلال فريقه الأم في بطولة دولية للناشئين بأيرلندا، كما قضى فترة معايشة في نادي الزمالك المصري، ومثلها في تركيا.