"فضحية" في تنس الطاولة المصرية.. شجار وشتائم بين لاعبيْ المنتخب ببطولة أفريقيا

شهدت بطولة أفريقيا لتنس الطاولة المقامة في تونس مشادة كلامية عنيفة بين الثنائي المصري عمر عصر ومحمود أشرف، مما استدعى إحالتهما للتحقيق.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق الشجار الذي وُصف "بالفضيحة"، وكاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين.

مشادة عمر عصر ومحمود أشرف

وبدأت الواقعة قبل بداية المباراة التي جمعت بين المنتخبين المصري والنيجيري في نصف نهائي البطولة، إذ رفض أشرف مصافحة عمر عصر، في حين أظهرت لقطات أخرى رفض الأخير اللعب طالما بقي مواطنه على مقاعد البدلاء.

وحال تدخّل الجهاز الفني لمنتخب مصر دون اشتباك اللاعبيْن، بينما تدخّل الاتحاد المحلي للعبة وأحال الثنائي إلى التحقيق، وفق ما أكد رئيسه أشرف حلمي، وهو بالمناسبة والد اللاعب محمود.

واعتبر حلمي أن "ما حدث لا يليق بلاعبيْن يمثلان منتخب مصر"، مشيرا إلى أنه طلب من ابنه عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد فوز "الفراعنة" بذهبية الرجال في البطولة، تفاديا لحدوث أي احتكاك مع عمر عصر.

عمر عصر يكشف الأسباب

من جانبه، كشف عمر عصر تفاصيل وأسباب المشادة التي حدثت بينه وبين زميله في المنتخب المصري، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت طبيعية جدا حتى قبل مباراة نيجيريا.

وقال "أخبرت أشرف حلمي (رئيس الاتحاد) بأنني تعرضت لتمزق عضلي في التدريب الصباحي، لكن المدرب طلب مني خوض مباراة واحدة، وبعدها سأخضع لاختبار عن طريق الطبيب الرسمي للبطولة لعدم وجود طبيب أو مدرب لياقة بدنية أو مدرب أحمال في بعثة منتخبنا".

وأضاف "تدربت قبل مباراتنا ضد نيجيريا مع محمود أشرف بشكل طبيعي حينها أخبرت المدرب بقدرتي على اللعب، وقبل المباراة قرأنا الفاتحة لكننا فوجئنا بجلوس محمود بعيدا عنا وهو ما شكّل صدمة كبيرة لنا".

وتابع عمر عصر "التفسير الوحيد لما حدث هو أن محمود كان يريد اللعب لكن المدرب لم يستعن به، علما بأنه أجرى الإحماء معنا قبل المباراة بدقائق وتصافحنا بشكل طبيعي والعلاقة بيننا كانت طيبة".

وواصل "جميع اللاعبين الجالسين على الدكة كانوا يشجعون من يلعب في كل نقطة، لكن محمود جلس ووضع قدما على أخرى وأمسك بهاتفه المحمول، وبعد انتهاء أحد الأشواط ذهبت لأصافح اللاعبين وفوجئت بأنه رفض مصافحتي، حينها لم يبدر مني أي رد فعل كما نفّذت أوامر المدرب بتجاهل ما حدث".

وزاد عمر "في الوقت الذي كنت أستعد فيه لمواصلة اللعب وجدت محمود على الدكة وما زال يضع قدما على قدم وممسكا بهاتفه، حينها قررت بأنني لن أكمل إلا عندما يغادر، وصُدمت به يتجه نحوي ويريد ضربي قبل أن يتدخل اللاعبون ويمنعوه".

"رئيس الاتحاد يحاول حماية ابنه"

وأردف اللاعب "لا مشكلة في أن يتم التحقيق معي إذا بدر مني أي شيء"، ثم تساءل "كيف يتم التحقيق معي بسبب أزمة مع لاعب والده هو رئيس الاتحاد؟!" معتبرا أن الرئيس "يحاول حماية ابنه".

وبيّن "يريد رئيس الاتحاد إظهار أن الخطأ كان مشتركا بيننا، وهذا سوف يضر بي لأنني من أفضل لاعبي العالم، عكس أشرف الذي لن يتأثر بشيء على اعتبار أن تصنيفه العالمي 112".

وختم اللاعب "أزمة محمود حلمي هي مع منتخب مصر بالكامل، لكن الرئيس يريد أن يُظهر أن الأزمة بيني وبينه فقط".

من جهتهما، أكد ثنائي المنتخب المصري يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي رواية زميلهما عمر عصر واصفين تصرّف أشرف حلمي بأنه "غير مبرر".