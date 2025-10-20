رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

طرد مدافع خيتافي بعد ثوان من دخوله أمام ريال مدريد.. صحيح أم محاباة للملكي؟

المدافع ألان نيوم طُرد بعد دخوله مباشرة في مباراة خيتافي وريال مدريد (غيتي)
Published On 20/10/2025
16:11 (توقيت مكة)

شهدت مباراة خيتافي وضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الـ9 من الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية أثارت الجدل في الصحافة الإسبانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد – أمس الأحد – فوزا بشق الأنفس على مضيفه وجاره خيتافي بهدف وحيد سجله نجمه كيليان مبابي.

طرد نيوم مدافع خيتافي أمام ريال مدريد

وأشهر الحكم مونوييرا مونتيرو البطاقة الحمراء لألان نيوم مدافع خيتافي في الدقيقة 77، بعد تدخّله على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

اللافت أن هذا الطرد المباشر جاء بعد أقل من دقيقة واحدة على مشاركة نيوم في المباراة، إذ شارك بديلا لزميله كيكو فيمينيا.

وأكد الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس صحة قرار الحكم الذي جاء دون تدخّل من تقنية الحكم المساعد "فار".

وحلل إيتورالدي اللقطة لإذاعة كادينا سير الإسبانية "نيوم وضع ساقة على ركبة فينيسيوس، وبالنسبة لي فهي حالة تستوجب الطرد، ولا يمكن للفار أن يتدخل".

وأضاف "عرقلة لاعب على مستوى الركبة عندما لا تكون الكرة في اللعب هي بطاقة حمراء مباشرة".

ومع ذلك انتقد إيتورالدي تصرّف حكم الساحة بطريقة تعامله مع الموقف قائلا "أسوأ ما فعله الحكم هو أنه أشار بإبهامه للأعلى إلى الحكم الرابع وكأنه يشكره. المسؤولية يجب أن تقع على الحكم الرئيسي نفسه".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية بكرة القدم الإسبانية عبر منصة "إكس" مع إيتورالدى.

واعتبر الحساب أن قرار حكم الساحة مونتيرو بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة لنيوم صحيحا، واصفا تدخله "بالعنيف".

وقال "من دون وجود أي صراع على الكرة أوقف نيوم تقدّم فينيسيوس بضربة بيده على وجهه، كما قام بركله في الوقت نفسه. هذه اللقطة سلوكا عنيفا يستوجب الطرد المباشر".

ولم يكن نيوم اللاعب الوحيد الذي طُرد من خيتافي إذ تلقى زميله أليكس سانكريس البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل آخر على فينيسيوس.

وعن هذه اللقطة قال إيتورالدي "لم يكن يقصد لعب الكرة بل جاء من الخلف وعرقله، وهذه الحالات تُعاقب بالإنذار".

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النادي الكتالوني، قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.

