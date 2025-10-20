طرد مدافع خيتافي بعد ثوان من دخوله أمام ريال مدريد.. صحيح أم محاباة للملكي؟

شهدت مباراة خيتافي وضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الـ9 من الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية أثارت الجدل في الصحافة الإسبانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد – أمس الأحد – فوزا بشق الأنفس على مضيفه وجاره خيتافي بهدف وحيد سجله نجمه كيليان مبابي.

طرد نيوم مدافع خيتافي أمام ريال مدريد

وأشهر الحكم مونوييرا مونتيرو البطاقة الحمراء لألان نيوم مدافع خيتافي في الدقيقة 77، بعد تدخّله على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

اللافت أن هذا الطرد المباشر جاء بعد أقل من دقيقة واحدة على مشاركة نيوم في المباراة، إذ شارك بديلا لزميله كيكو فيمينيا.

حالة غريبة في كرة القدم! 😲 آلان نيوم يُطرد 🟥 بعد أقل من دقيقة من مشاركته أمام ريال مدريد!#الدوري_الإسباني #خيتافي #ريال_مدريد pic.twitter.com/7UHOTgs7cE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025

وأكد الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس صحة قرار الحكم الذي جاء دون تدخّل من تقنية الحكم المساعد "فار".

وحلل إيتورالدي اللقطة لإذاعة كادينا سير الإسبانية "نيوم وضع ساقة على ركبة فينيسيوس، وبالنسبة لي فهي حالة تستوجب الطرد، ولا يمكن للفار أن يتدخل".

وأضاف "عرقلة لاعب على مستوى الركبة عندما لا تكون الكرة في اللعب هي بطاقة حمراء مباشرة".

ومع ذلك انتقد إيتورالدي تصرّف حكم الساحة بطريقة تعامله مع الموقف قائلا "أسوأ ما فعله الحكم هو أنه أشار بإبهامه للأعلى إلى الحكم الرابع وكأنه يشكره. المسؤولية يجب أن تقع على الحكم الرئيسي نفسه".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية بكرة القدم الإسبانية عبر منصة "إكس" مع إيتورالدى.

⁉️💥 ¿Es roja directa la acción de Nyom sobre Vinicius? ✅ 𝗦𝗜. 👉🏻 El lateral, sin haber disputa de balón, detiene el avance de Vinicius con un manotazo en el rostro y lanzándole una patada. ▪️ Se trata de una acción de conducta violenta merecedora de expulsión. pic.twitter.com/ZlVpMRgZGJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 19, 2025

واعتبر الحساب أن قرار حكم الساحة مونتيرو بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة لنيوم صحيحا، واصفا تدخله "بالعنيف".

وقال "من دون وجود أي صراع على الكرة أوقف نيوم تقدّم فينيسيوس بضربة بيده على وجهه، كما قام بركله في الوقت نفسه. هذه اللقطة سلوكا عنيفا يستوجب الطرد المباشر".

ولم يكن نيوم اللاعب الوحيد الذي طُرد من خيتافي إذ تلقى زميله أليكس سانكريس البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل آخر على فينيسيوس.

وعن هذه اللقطة قال إيتورالدي "لم يكن يقصد لعب الكرة بل جاء من الخلف وعرقله، وهذه الحالات تُعاقب بالإنذار".

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النادي الكتالوني، قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.