شاهد.. هل هدف الشرطة في مرمى الاتحاد صحيح؟

أثار الهدف الثاني غير المحتسب للشرطة العراقي أمام الاتحاد السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، جدلا واسعا في أوساط جماهير الفريق العراقي.

في الدقيقة الـ37 من زمن الشوط الأول سدد الدولي السنغالي لاعب الشرطة دومينيك ميندي كرة صاروخية بيسراه ارتطمت بالعارضة ثم لمست خط المرمى وظن لاعبو الفريق العراقي أن الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى.

وبعد استشارة تقنية "الفار" قرر الحكم الإماراتي مواصلة اللعب مشيرا إلى أن الكرة لم تتجاوز الخط بكامل محيطها.

وفي السياق ذاته، أوضح الحكم الدولي السابق ناصر صادق في تصريح للجزيرة نت أن قرار الحكم الإماراتي لا لبس فيه بحسب القانون وقال "يجب أن تعبر الكرة بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة لكي يُحتسب الهدف. حتى لو بقيت أجزاء صغيرة جدا من الكرة على الخط، فلا يُعتبر هدفا".

وحول عدم مشاهدة الحكم للقطة المثيرة للجدل على شاشة الفار قال ناصر صادق "لم يراجع الحكم تقنية الفيديو لأن القرار يعتمد على القياس وليس على تقدير الحكم".

وتُستخدم تقنية خط المرمى في العديد من البطولات للمساعدة في اتخاذ القرار، وهي تعتمد على أجهزة إلكترونية لتحديد ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط بالكامل أم لا.