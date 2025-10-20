شاهد.. إلغاء ديربي تل أبيب وإصابة مدنيين وعدد من رجال الشرطة

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن مباراة قمة تل أبيب بين فريقي هابوعيل ومكابي ألغيت أمس الأحد بسبب "الاضطرابات العامة وأعمال الشغب العنيفة".

وكان من المقرر أن تقام المباراة ضمن الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم على ملعب بلومفيلد الذي يتقاسمه الناديان، حيث سيكون هابوعيل الفريق المضيف.

وقالت الشرطة إن 12 مدنيا و3 من رجال الشرطة أصيبوا في حين تم اعتقال 9 أشخاص بعد إلقاء قنابل الدخان والألعاب النارية.

وقالت الشرطة في بيان "السلوك غير المنضبط والشغب وإصابة ضباط الشرطة وإلحاق الضرر بالبنية الأساسية، هذه ليست مباراة كرة قدم، هذا انتهاك للنظام وعنف خطير".

ويأتي إلغاء المباراة بمنزلة انتكاسة أخرى لمكابي بعد منع جماهيره من حضور مباراة في الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا الشهر المقبل بعد أن أعربت الشرطة البريطانية عن مخاوفها بشأن الاحتجاجات المحتملة خارج الملعب.