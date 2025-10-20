برشلونة ضد أولمبياكوس بأبطال أوروبا.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة الإسباني منافسه أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز 16بعد فوزه الصعب على نيوكاسل يونايتد وهزيمته (2-1) أمام باريس سان جيرمان، بينما يحتل أولمبياكوس المركز 29 بنقطة وحيدة.

ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق فوزه الثاني في أول مواجهة له مع أولمبياكوس منذ دور المجموعات في موسم 2017-2018.

ومن المؤكد أن البلوغرانا سيستمد الثقة من حقيقة فوزه بجميع مبارياته الأوروبية السابقة على أرضه ضد الفرق اليونانية، بما في ذلك الفوز (3-1) على أولمبياكوس في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وسبق لمدرب برشلونة هانسي فليك أن واجه الفريق اليوناني مرة واحدة في مسيرته التدريبية، وحقق الفوز على أرضه (2-0) خلال فترة توليه مسؤولية بايرن ميونخ، وسجل روبرت ليفاندوفسكي وإيفان بيريسيتش هدفا لكل منهما في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019-2020 كجزء من حملتهم الأوروبية المنتصرة.

موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس

تقام المباراة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق المواجهة الساعة الثامنة إلا ربعا (19:45) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الساعة التاسعة إلا ربعا (20:45) بتوقيت أبوظبي.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وأولمبياكوس

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويشارك أولمبياكوس في قرعة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021 بعد فوزه بلقب الدوري اليوناني الممتاز الموسم الماضي.

وشاهد المدرب خوسيه لويس مينديليبار، الذي قاد أولمبياكوس إلى مجد الدوري اليوناني في موسم 2023-2024، فريقه يبدأ مرحلة الدوري بتعادل محبط بدون أهداف ضد بافوس، الذي لعب معظم المباراة بـ10 لاعبين.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة أمام أولمبياكوس

تشيزني، كوندي، أراوخو، كوبارسي، مارتن، دي يونغ، غارسيا، كاسادو، لامين جمال، فيرمين، راشفورد.

التشكيلة المحتملة لأولمبياكوس أمام برشلونة

تزولاكيس، كوستينيا، ريتسوس، بيرولا، أورتيغا، غارسيا، هيزي، مارتينز، تشيكينيو، بودينس، الكعبي.