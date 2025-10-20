الهلال ضد السد بأبطال آسيا للنخبة.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2025 لكرة القدم والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان.

تقام المباراة المرتقبة غدا الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق الساعة 21:15 بتوقيت السعودية وقطر ومصر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الهلال والسد بأبطال آسيا

من المقرر أن تُنقل مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS 2

Alkass

ويأمل الهلال السعودي في تحقيق فوز ثالث وإحكام قبضته على الصدارة.

ويتفوّق الهلال على الأندية القطرية تاريخيا، محققا 24 فوزا في 42 لقاء لم يخسر خلالها سوى 8 مباريات.

وكان "الزعيم" بدأ مشواره في المسابقة هذا الموسم بفوزين على الدحيل القطري وناساف الأوزبكي، في حين يبحث السد عن فوزه الأول بعد تعادلين مع الشرطة والشارقة.

ويقدم الهلال مستويات جيدة في الفترة الحالية، إذ حقق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات ولم يخسر في آخر 10 مباريات.

قال مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي بعد الفوز الأخير على الاتفاق 5-0 ضمن الدوري "عادة ما يكون هناك بعض القلق بعد فترة التوقف بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين، إلا أن ذلك تلاشى، حيث ظهر التركيز المطلوب وعاد لاعبونا الدوليون بأفضل صورة".

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام السد

ياسين بونو، حمد اليامي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، تيو هيرنانديز، مالكوم، سافيتش، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الهلال

مشعل برشم، بيدرو ميغيل، بوعلام خوخي، رومان سايس، طارق سلمان، أغوستين سوريا، محمد كامارا، حسن الهيدوس، أوتافيو، روبرتو فيرمينو، أكرم عفيف.