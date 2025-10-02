نزالات كبرى في أول حدث لمنظمة "يو إف سي" في قطر

سيشهد العرض الأول لمنظمة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة في قطر عددا من المواجهات الكبرى في فئتي الوزن الخفيف والوزن المتوسط.

ومن المقرر إقامة حدث "فايت نايت" (Fight Night) على صالة علي بن حمد العطية بنادي السد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأعلن رئيس المنظمة والرئيس التنفيذي دانا وايت عن بعض المعارك الكبرى في العرض، بما في ذلك الحدث الرئيسي الذي سيشهد مواجهة بين المتنافسين في الوزن الخفيف أرمان تساروكيان (22-3) ودان هوكر (24-12).

كان من المتوقع أن يخوض تساروكيان نزالا ضد إسلام ماخاتشيف على ذهبية وزن 155 رطلا في وقت سابق من هذا العام، لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة بسبب إصابة في الظهر، مما أثار استياء كبيرا في بطولة يو إف سي.

بعد أن شارك آخر مرة في أبريل/نيسان 2025، حقق تساروكيان 4 انتصارات متتالية، بينهم فوزان على تشارلز أوليفيرا وبينيل داريوش.

كما غاب هوكر عن المواجهات لأكثر من عام، وخاض آخر نزال في أغسطس/آب 2024 في "يو إف سي" 305، وفاز فيه ضد ماتيوس غامروت.

🚨 #UFCQatar 🇶🇦 Carte provisoire de la Fight Night à Doha le 22 Novembre ! Une énorme carte, aux heures européennes 🔥 ❗️Ulanbekov vs Horiguchi = accord verbal entre les deux, pas encore d'officialisation pic.twitter.com/BIl6KH45ZF — The Matchmaker 🆚️ (@Match_Maker_MMA) October 2, 2025

صدام بين بلال محمد وإيان ماتشادو

أما في وزن المتوسط، سيسعى الفلسطيني بلال محمد (24 فوزا و4 هزائم، تعادل) إلى استعادة توازنه بعد خسارته لقبه أمام جاك ديلا مادالينا.

وسيتواجه بلال البطل السابق في وزن 170 رطلا مع النجم الأيرلندي إيان ماتشادو غاري (16 فوزا وخسارة واحدة)، الذي لم يخسر حتى الآن سوى أمام شوكت رحمانوف.

عاد غاري إلى سكة الانتصارات في وقت سابق من هذا العام بفوزه على كارلوس براتيس.

كما يهدف ألكسندر توبوريا (6-1) إلى مواصلة حصد الانتصارات عندما يلتقي مع بيكزات ألماخان (12-2) في فئة وزن الديك.

ويعد شقيق إيليا توبوريا الأكبر مصارعا ماهرا، إذ طوّر قدراته الهجومية الممتازة في السنوات الأخيرة. لكن هذه المرة، سيواجه ألماخان، المقاتل الخطير ذو القوة القاضية الهائلة، والذي سبق أن سجّل ضربة قاضية ضد عمر نورمحمدوف.

وفي حال فوز ألكسندر، سيكون مرشحا لمواجهة أفضل المقاتلين في هذه الفئة.

واستضافت قطر سابقا عرضين لبطولة "ون"، كان آخرها عرض "ون 171" (ONE 171) في صالة لوسيل الرياضية في 20 فبراير/شباط 2025.

النزالات المعلنة في "يو إف سي" قطر 2025: