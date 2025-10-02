مينديز يقهر لامين جمال ولاعبو سان جيرمان: نفعل كثيرا ونتكلم قليلا

معارك خاصة كثيرة شهدها فوز برشلونة على باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا، أبرزها مينديز ضد لامين جمال.

وأظهر الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما، أداء مذهلا في فوز الفريق الباريسي استحق عليه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مينديز يقهر لامين جمال

وبدأ برشلونة المباراة بقوة من خلال لامين جمال، الذي أبهر الجماهير في الدقائق الأولى، لكنه سرعان ما واجه صعوبات في اختراق دفاعات مينديز، الذي أوقف معظم محاولاته وفرض سيطرته على الجبهة اليسرى طوال المباراة.

ولم يكتفِ مينديز بالمهام الدفاعية، بل كان وراء انطلاقة هجومية حاسمة قادت إلى هدف التعادل الذي سجله سيني مايولو في الدقيقة 38 بعد تقدم فيران توريس للفريق الكتالوني.

وبعد المباراة، تحدث مينديز عن صراعه المباشر مع جمال "أبذل قصارى جهدي دائما لمساعدة الفريق. نعلم أن المباريات الكبيرة تجذب الأضواء، خاصة عند مواجهة لاعبين مثل لامين رغم حصولي على بطاقة صفراء، تمكنت من الحفاظ على مستواي وإيقاف خطورته. اليوم كنت الأفضل في هذه المواجهة، لكن الجائزة هي للفريق بأكمله".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مينديز أداء أمام جمال، حيث كان قد تفوق عليه أيضا في نهائي دوري أمم أوروبا بين المنتخبين البرتغالي والإسباني وحصد -أيضا- جائزة رجل المباراة ليؤكد أفضل ظهير أيسر في العالم، إنه أصبح عقدة حقيقية للمهاجم الإسباني الشاب.

أفعال لا أقوال

وقبل المباراة، قال بيدري لاعب برشلونة إن "باريس سان جيرمان أظهر بالفعل قدراته في الموسم الماضي، مع أننا نعتبر أنفسنا الأفضل". وفي السياق، نشر لامين جمال تدوينة على حسابه الشخصي في إنستغرام مستوحاة من فيلم "محامي الشيطان"، مرفقة برسالة "عدت والمهمة أيضا".

إعلان

ورد فيتينيا بعد المباراة على كلام بيدري ولامين جمال أن "مثل هذه التصريحات تُطلق قبل المباريات، وهذا وارد. ليس لدينا ما نفعله ولا نكترث، أردنا خوض المباراة، وفزنا، ونحن سعداء بذلك".

كما دخل غونزالو راموش صاحب هدف الفوز للفريق الباريسي على الخط، وقال "نحن أبطال أوروبا، لا أستطيع قول المزيد. إذا كنت الأفضل، فعليك إثبات جدارتك في الملعب، وليس مجرد الكلام".