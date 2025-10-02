مانشستر يونايتد ينفق الملايين على إقالة المدربين

أنفق مانشستر يونايتد مبلغًا مذهلاً قدره 69.8 مليون جنيه إسترليني على إقالة المدربين منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون في عام 2013.

وقد يضاف مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني إلى القيمة الإجمالية في حال رحل المدير الفني روبن أموريم -الذي يتعرض لانتقادات شديدة- قبل الذكرى السنوية الأولى لتوليه المنصب في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

كان من المفترض أن يواصل يونايتد مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلاله المركز الـ15 وهو أدنى مركز حققه في الموسم الماضي، لكنه وجد نفسه في المركز الـ14 بعد 3 هزائم في 6 مباريات بالدوري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن وظيفة أموريم آمنة في الوقت الحالي، على الرغم من فوز المدرب البرتغالي بـ9 مباريات فقط من أصل 33 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع يونايتد حوالي 11 مليون جنيه إسترليني لإحضاره وطاقمه إلى مانشستر، ولكن قد يضطر قريبًا إلى إنفاق المزيد من المال على حزم التسوية إذا سمحوا له بالرحيل.

أموريم، البالغ من العمر 40 عامًا، هو سادس مدرب للنادي خلال 12 عامًا منذ تقاعد فيرغسون وكل هذه التغييرات كان لها ثمن كبير.

تكاليف تسريح المدربين في مانشستر يونايتد

الإنجليزي ديفيد مويس (2013-2014): 5.2 ملايين جنيه إسترليني

الهولندي لويس فان خال (2014 -2016): 8.4 ملايين جنيه إسترليني

البرتغالي جوزيه مورينيو (2016-2018): 19.6 مليون جنيه إسترليني

النرويجي أولي غونار سولشاير (2018 -2021): 9.1 ملايين جنيه إسترليني

الألماني رالف رانجنيك (2021-2022): 14.7 مليون جنيه إسترليني

الهولندي إيريك تين هاغ (2022-2024): 10.4 ملايين جنيه إسترليني.

أنفق نادي "الشياطين الحمر" ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني على المدربين منذ سنوات وهذا المبلغ لا يعد ضخما مقارنة بأندية إنجليزية أخرى.

لقد أنفقت العديد من الأندية، بما في ذلك تشلسي، ما يزيد على 135.12 مليون دولار على تغيير مدربيها منذ عام 2003.

ويواصل يونايتد تحقيق إيرادات قياسية لكن الأداء الضعيف على أرض الملعب يتسبب في استنزاف الموارد خارج الملعب ببطء، مع عدم وجود ثروات بعد خسارته أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.