لوكا زيدان و3 لاعبين جدد ينضمون لقائمة الجزائر بتصفيات كأس العالم

يستعد الحارس لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية، رفقة 3 مدافعين جدد آخرين للانضمام للمنتخب الجزائري الذي يأمل في حسم التأهل إلى نهائيات كاس العالم 2026، عندما يلتقي مع مضيفه منتخب الصومال يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمدينة وهران غربي الجزائر، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويلتقي المنتخب الملقب بـ"محاربي الصحراء"، والذي يتصدر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحقين أوغندا وموزمبيق، ضيفه منتخب أوغندا يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب "حسين آيت أحمد" بمدينة تيزي وزو، القريبة من العاصمة الجزائرية، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وكشف فلاديمير بيتكوفتيش، المدير الفني للمنتخب الجزائري في مؤتمر صحفي الخميس، عن قائمة بأسماء 26 لاعبا استعدادا للمباراتين، بينهم الحارسان أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)، وألكسيس قندوز (مولودية الجزائر) من الدوري الجزائري فقط.

وفضلا عن لوكا زيدان، حارس غرناطة الإسباني، وجه بيتكوفيتش، الدعوة لأول مرة لكل من رفيق بلغالي، مدافع فيلاس هيرونا الإيطالي، وسمير شرقي، مدافع باريس إف سي الفرنسي، ومهدي دورفال، مدافع باري الإيطالي. بالمقابل، خرج من القائمة، زكرياء بوحلفاية، حارس النادي الرياضي القسنطيني، ونوفل خاسف، مدافع شباب بلوزداد، ويوسف عطال، مدافع السد القطري، وأحمد توبة، مدافع باناثينايكوس اليوناني.

من جهة أخرى، أعاد بيتكوفيتش، كل من آدم زرقان، لاعب خط وسط نادي سانت جيلواز البلجيكي، وبدر الدين بوعناني، مهاجم نادي شوتغارت الألماني، وأمين شياخة، مهاجم فيجليه الدانماركي. فيما لم يجدد الثقة هذه المرة في كل من رامز زروقي، لاعب خط وسط تيفنتي الهولندي، وحسام عوار، لاعب خط وسط الاتحاد السعودي، وسعيد بن رحمة، مهاجم نادي نيوم السعودي.

قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/O6TS1BTeOI — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) October 2, 2025

وأكد بيتكوفيتش، أنه قام باستدعاء لوكا زيدان، لأنه يرى أنه يستحق ذلك وبمقدوره أن يقدم الإضافة، لافتا إلى أنه كان يتابعه منذ مدة، وأن الوقت ليس مناسبا حاليا للحديث عن من هو الحارس الأول.

واستطرد يقول "اللاعبون الجدد تحسنوا مع أنديتهم، ومن المهم أن نتعرف عليهم وهم يعرفون أجواء المنتخب، وسبق لي أن أكدت أن أبواب المنتخب تبقى دائما مفتوحة، اخترت اللاعبين الأكثر جاهزية بالنسبة لي، لا يجب أن ننسى أننا دائما ما كنا نعاني من الإصابات".

وأوضح أنه كان سعيدا بحراس المرمى، وأن الهدف من انضمام لوكا زيدان، و3 لاعبين جدد، هو توسيع الخيارات بناء على نفس نظام التقييم داخل المجموعة.

