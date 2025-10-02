شاهد.. مصارع فنون قتال يكشف سبب استسلامه بعد ثانية واحدة

فاجأ مقاتل الفنون القتالية المختلطة البولندي مارسين زولتيسيك الجماهير عندما استسلم طواعية بعد ثانية واحدة من أول ظهور له كمحترف.

كان من المقرر أن يتنافس زولتيسيك (0-1) مع جاك كوجتوفسكي (4-2) في نزال الوزن الثقيل ببطولة بابيلون إم إم إيه 54 في بولندا ليلة السبت الماضي.

بعد دق الجرس إيذانًا ببدء النزال، جثا زولتيسيك على الفور على ركبة واحدة ونقر على الأرض معلنا الاستسلام ليتدخل الحكم، ويعلن بالفعل انتهاء النزال دون توجيه أي لكمة.

وأصدرت شركة بابيلون بعد ذلك بيانًا تناولت فيه انتصار كوجتوفسكي الغريب، وقالت في حسابها على فيسبوك "حدث موقف غريب في القتال بين كوجتوفسكي وزولتيسيك".

What is going on here? Fighter taps before fight begins… 🤔 pic.twitter.com/0PFUrfupbZ — Uncrowned (@uncrownedcombat) September 27, 2025

زولتيسيك يشرح سبب تصرفه الغريب

في البداية رفض زولتيسيك شرح سلوكه الغريب قبل أن يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشرح الأسباب وراء تصرفه.

ومن خلال منشور على حسابه على موقع إنستغرام، كسر المقاتل البولندي صمته ليخبر معجبيه بأسرار أفعاله في القفص.

ووصف زولتيسيك قراره بإلغاء القتال على الفور نوعا من "التمرد الواعي" ضد فريقه، الذي يعتقد أنه لم يكن مهتما بمصلحته.

وكتب "منذ البداية، تعمدوا عدم دعم استعداداتي. أرادوا أن أكون غير مستعد وسهل الاستبدال. لا يهمهم الرياضة أو الشغف أو التفاني، بل المال والعلاقات فقط. حاولوا تحويلي إلى "مادة خام" في عالم الرياضة، تمامًا كما فعلوا مع آخرين من قبل. لن أسمح بحدوث ذلك.

واعتذر زولتيسيك أيضًا لمنافسه كوجتوفسكي وجماهيره بعدم خوضه القتال، مشيرًا إلى أنه كان عليه الدفاع عن ما يؤمن به في تلك اللحظة.

وصرح "كانت هذه صرختي احتجاجًا على الأكاذيب والتلاعب والاستغلال. لن أُباع. كفى".

ردود فعل الجماهير على نزال الثانية الواحدة

لقد حصل مقطع فيديو لزولتيسيك وهو يستسلم على الفور على ما يزيد على 300 ألف مشاهدة على منصة إكس.

وقال أحد المعجبين: "مشاهد سخيفة في بابيلون ببولندا". وأضاف الثاني: "هذا عدم احترام"، في حين قال مشجع ثالث: "إنه يتغوط على نفسه".

وزعم أحد المتابعين "لم يتم صرف مستحقاته بعد"، وعبر متابع آخر عن غضبه "هذا لن يُساعده في تطوير مسيرته".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتهي فيها نزال يشارك فيها زولتيسيك بشكل غريب، إذ تعرض لهزيمة وحشية على يد جاكوب أوزجا في 28 ثانية فقط خلال نزال "إم إم إيه" في "وتوري 4" (Wotore 4) في مايو/أيار 2022.