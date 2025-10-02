شاهد.. حارس ليل الفرنسي يقهر روما بتصديه لركلة جزاء نفذت 3 مرات

تألق الحارس التركي بيركي أوزير بتصديه لركلة جزاء ثلاث مرات، وأسهم في فوز فريقه ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي 1-0 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم الخميس.

ويدين ليل بفوزه على الملعب الأولمبي بهدف مهاجمه الأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (6) لحارسه أوزير، الذي فرض نفسه نجما للمباراة بعدما تصدى لركلة جزاء نفذت ثلاث مرات، احتسبها الحكم في الدقيقة 81 بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (فار) لتأكيد لمسة يد على الجزائري عيسى ماندي داخل المنطقة المحرمة، نفذها البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك على يسار الحارس الذي تصدى لها.

وطالب الحكم بإعادة الركلة بسبب دخول لاعبي ليل إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذها، فانبرى لها دوفبيك وصدها أوزير مجددا في سيناريو مشابه، قبل أن يطالب الحكم بإعادتها للمرة الثالثة بسبب خروج الحارس من مرماه، ليعود أوزير للتألق بتصديه للمهاجم الشاب الأرجنتيني ماتياس سوليه الذي سددها الكرة على الجهة اليمنى.

وكان روما استهل مشواره في المسابقة التي حل فيها وصيفا عام 2023 بفوز ثمين على مضيفه نيس الفرنسي 2-1، في حين تغلب ليل على بران بيرغن النروجي 2-1.

كما أنهى ليل، القادم من خسارتين تواليا في الدوري، سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لمضيفه في مختلف المسابقات.

🤯🧤 ليلة استثنائية للحارس التركي أوزير! في مشهد نادر، تألّق أوزير في التصدي لركلة جزاء أُعيد تنفيذها ثلاث مرات بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، فارضاً نفسه نجماً للمباراة#الدوري_الاوروبي #EuropaLeague pic.twitter.com/EdFXw6C3RM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2025

فنربخشة يفوز على نيس

ومُني نيس بخسارته الثانية وجاءت أمام مضيفه فنربخشة التركي بهدفي كيريم أكتوركوغلو (3 و25) مقابل هدف الإسباني كيفن كارلوس (37 من ركلة جزاء).

وعوض فنربخشة خسارته الأولى أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-3.

وافتتح ريال بيتيس الإسباني رصيده من الانتصارات بعد تعادله مع نوتنغهام فوريست الإنجليزي 2-2 في مستهل مبارياته، بفوزه في عقر داره على لودوغوريتس البلغاري بهدفي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (31) وسون هيدالغو خطأ في مرمى فريقه (53).

وواصل بولونيا الإيطالي بتعادله أمام ضيفه فرايبورغ الألماني 1-1 دوامة هدر النقاط، إذ فشل في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، منها خسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 في الجولة الأولى.

تقدم بولونيا بهدف مهاجمه ريكاردو أورسيليني (29)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر الدولي النمسوي تشوكوبويكي أدمو (57 من ركلة جزاء).

وفاز فيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3-0، ويونغ بويز السويسري على مضيفه إف سي إس بي الروماني 2-0، وبران بيرغن النروجي على إف سي أوتريخت الهولندي 1-0.

وخسر سلتيك الأسكتلندي أمام ضيفه براغا البرتغالي 0-2، وباناثينايكوس اليوناني على أرضه أمام غو أهد إيغلز الهولندي 1-2.