رابطة الدوري الإنجليزي تقترب من إلغاء نظام الربح والاستدامة

ستقرر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -الخميس- ما إذا كانت ستتخلى عن قواعد الربح والاستدامة المثيرة للجدل، وتستبدلها بنظام جديد يعتمد على نسبة تكلفة التشكيلة.

وأدى تطبيق قواعد الربح والاستدامة في موسم 2015-2016 لمنع الأندية من الإنفاق الزائد، إلى وقوع العديد من الأندية في مخالفات، كما تعرض هذا النظام لانتقادات من فرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا بسبب الحد من القدرة على الإنفاق.

وأشار الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز إلى أن النظام الجديد سيتماشى بشكل أكبر مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، والتي تضع حدا أقصى لإنفاق النادي على أجور اللاعبين والانتقالات ورسوم الوكلاء بنسبة 70% من إيراداته.

ومع ذلك، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيضع سقفا أعلى بنسبة 85%.

وقال ماسترز أمام الحضور في مؤتمر لقادة الرياضة "نتحدث مع أنديتنا حول نظام بديل. وليس هذا معناه أننا لا نعتقد أن نظام "الربح والاستدامة" يعمل جيدا.

"يتعلق الأمر بالتوافق أكثر مع اللوائح الأوروبية، التي تعتمد على نسبة تكلفة تشكيلة الفريق، وهو اختبار قائم على الإيرادات".

وأضاف "يعتمد نظام الربح والاستدامة على اختبار الربحية بأثر رجعي، وله نقاط قوة ونقاط ضعف خاصة به. لا يوجد نظام مثالي.

"علينا الحفاظ على توازن هذه الأمور ومواصلة النقاش مع أنديتنا، وهذا قرار مهم، لذا علينا أن نأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح. لكن هذا القرار سيصدر قريبا لا محالة".

البريميرليغ الأعلى ربحية في العالم

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى ربحية في العالم على الإطلاق، إذ حقق 6.7 مليارات جنيه إسترليني (9.03 مليارات دولار) من حقوق البث المحلي وحدها للفترة من 2025 إلى 2029.

وأوضح ماسترز أن الحد الأقصى للإنفاق المقترح من شأنه أن يساعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على ميزتها التنافسية.

وتابع "في اليويفا.. النسبة المحددة الآن عند 70%. أما نظامنا فسيكون عند 85% لأننا نرغب دائما في أن تتمتع أنديتنا بالقدرة على الاستثمار".

"لذا عندما تقارن نظام الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 85%، في حال اعتماده، وتنظر إلى الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، ستجد أن نظامنا أكثر تساهلا، وقد يقول البعض إنه مرن للغاية".

"الدوري الإنجليزي الممتاز بني على خلفية الاستثمارات القادمة من رؤوس أموال دولية، نحن لا نرغب في عرقلة هذا التدفق".

وستطرح القواعد الجديدة، التي كان من المقرر تطبيقها في بادئ الأمر خلال الموسم الحالي، للتصويت من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.