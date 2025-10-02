تعادل السيتي ويوفنتوس وفوز أرسنال ونيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

حرم موناكو الفرنسي مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد هدف قاتل لإريك داير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت 2-2 الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة.

وبعدما منح هالاند سيتي التقدم مرتين (15 و44)، إثر معادلة الهولندي جوردان تيزيه للنتيجة في المرة الأولى (18)، أهدر سيتي فرصة تحقيق فوز في متناول اليد بعد منحه ركلة جزاء لمنافسه انبرى لها داير بنجاح (90).

ورفع سيتي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نابولي بطل إيطاليا 2-0، فيما حقّق موناكو أول نقاطه في المسابقة القارية هذا الموسم بعد سقوطه الكبير أمام كلوب بروج البلجيكي 4-1.

وافتتح هالاند التسجيل بعد أن وجد الكرواتي يوشكو غفارديول ثغرة في دفاع موناكو ليمرر كرة عالية متقنة استقبلها هالاند بشكل رائع وعكسها من لمسة أولى فوق الحارس الألماني السويسري فيليب كوهن (15).

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا لفرض التعادل بعدما سدّد تيزه كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء في أعلى الزاوية (18).

وأعاد هالاند التقدم لسيتي قبل نهاية الشوط الأول بعد عرضية نيكي أورايلي ارتقى لها النرويجي وحوّلها برأسه داخل الشباك (44).

وفيما كان سيتي يقترب شيئا فشيئا من تحقيق فوزه الثاني، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم إن نيكو غونساليس رفع قدمه بوجه داير بعد العودة الى تقنية الفيديو المساعد "في إيه آر" فانبرى الأخير للركلة بنجاح فارضا التعادل (90).

أرسنال يفوز على أولمبياكوس

وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، تغلب أرسنال الإنجليزي على أولمبياكوس اليوناني 2-0.

قرر مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا إراحة بعض لاعبيه الأساسيين أمثال الجناح بوكايو ساكا ولاعب الوسط ديكلان رايس.

كاد أرسنال يفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عندما تلقى البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة عرضية لكنه أطاحها فوق العارضة.

عوض مارتينيلي خطأه عندما مرر صانع ألعاب أرسنال وقائده الدانماركي مارتن أوديغار كرة بينية متقنة باتجاه المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس فتوغل بين مدافعين وسدد كرة اصطدمت بأسفل القائم وتهيأت أمام مارتينيلي ليتابعها داخل الشباك (12).

إعلان

وتصدى الإسباني دافيد رايا حارس أرسنال لمحاولة البرتغالي دانيال بودنس منتصف الشوط في فرصة نادرة للفريق اليوناني.

وانتظر أرسنال الثواني الأخيرة من المباراة ليضيف له ساكا الهدف الثاني.

فياريال ينتزع التعادل أمام يوفنتوس

انتزع فياريال تعادلا مثيرا 2-2 مع يوفنتوس، بفضل هدف ريناتو فيغا بضربة رأس في اللحظة الأخيرة.

وضع جورج ميكوتادزي فياريال في المقدمة في الدقيقة 18، بلمسة رائعة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انتفض يوفنتوس وأدرك فيديريكو غاتي التعادل بتسديدة خلفية رائعة في الدقيقة 49، ثم أضاف فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثاني بعد 7 دقائق عندما استغل خطأ دفاعيا.

لكن فياريال رفض الاستسلام، وارتقى فيغا عاليا ليحول ركلة ركنية برأسه في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة 90، ليفتتح فريقه رصيده من النقاط في البطولة هذا الموسم.

نيوكاسل يسحق سان جيلواز

بخلافه، سطّر النادي الإنجليزي الآخر نيوكاسل فوزه الأول في المسابقة بفوزه على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة.

ويدين "ماغبايز" بفوزه الى أهداف الوافد الجديد الألماني نيك فولتيماده (17) وأنتوني غوردون (43 و64 من ركلتي جزاء) وهارفي بارنز (81).

وبات في رصيد نيوكاسل 3 نقاط، بالتساوي مع النادي البلجيكي الفائز على أيندهوفن الهولندي 3-1 في الجولة الأولى.

وكان نيوكاسل استهل مشاركته القارية بالخسارة أمام برشلونة الإسباني 1-2، إلا أنّ فوزه قد يكون مهما معنويا أكثر منه فنيا، إذ يقدم فريق المدرب إيدي هاو أداء متذبذبا في الدوري المحلي حيث اكتفى بتحقيق انتصار يتيم من أصل 7 مباريات ويحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

ودفع هاو بالوافدين الجديدين فولتيماده والسويدي أنتوني إيلانغا أساسيين للمرة الأولى الى جانب غوردون، في ظل سعي النادي لإيجاد إيقاعه بعد رحيل نجمه السويدي ألكسندر أيزاك إلى ليفربول.

وتمكن فولتيماده من تسجيل هدفه الثالث مع الفريق منذ انضمامه من شتوتغارت الألماني برقم قياسي للنادي بلغ 92 مليون دولار أميركي، ذلك بعد أن غمز تسديدة الإيطالي ساندرو تونالي في المرمى (17).

وكسب إيلانغا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من فيدي ليسن، فانبرى غوردون بنجاح إليها مضاعفا تقدم فريقه (43).

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء ثانية بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في إيه آر" لوجود لمسة يد على كامييل فان دي بيري، فانبرى غوردون مرة ثانية للركلة بنجاح (64).

وواصل بارنز مهرجان الأهداف بعد تتويجه هجمة مرتدة بهدف رابع (81).

وخاض سان جيلواز اللقاء على ملعب أندرلخت الذي يعتمده في المسابقة القارية مؤقتا بسبب عدم امتثال ملعبه لمعايير الاتحاد الأوروبي "ويفا".

وهذه الخسارة الأولى لسان جيلواز بعد سلسلة من 10 مباريات بلا أي هزيمة في جميع المسابقات.