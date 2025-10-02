أكبر الفائزين والخاسرين في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

فوز غلطة سراي التركي على ضيفه ليفربول بهدف نظيف، وانتصار واضح وصريح ومستحق لباريس سان جيرمان على برشلونة في عقره داره، كانا أبرز نتائج الجولة الثانية من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نبدأ مع حسم الفريق الفرنسي حامل اللقب والمثقل بالإصابات، ولقاء القمة مع مضيفه برشلونة الإسباني 2-1 أمس الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سان جيرمان حاضر

وخاض سان جيرمان المباراة في ظل غيابات كثيرة طالت صفوفه بسبب الإصابة، أبرزها لمهاجمه عثمان ديمبيلي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية، إضافة إلى غياب قائده البرازيلي ماركينيوس وجناحيه الموهوبين ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا.

كما اضطر في اللحظة الأخيرة إلى التخلي عن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش بعد أن كان في التشكيلة الأساسية، ليحل بدلا منه وارن زائير إيمري.

وعن تخمة الغيابات، قال لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، إنه "بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة، نحن حاضرون دائما"، معربا عن سعادته بالأداء والنتيجة.

وأضاف "لا يهم من يرتدي القميص، نحن نلعب بهوية واضحة".

🟣🎥 تقرير خاص | عاد باريس سان جيرمان حامل اللقب بفوز ثمين من ميدان مضيفه برشلونة 2 – 1 في دوري أبطال أوروبا

🎙️تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/BnHqidKlVt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 1, 2025

وواصل المدرب السابق لبرشلونة قائلا "يجب أن أقول إننا قدمنا مباراة جيدة جدا، البداية كانت صعبة للغاية، فقد كانوا يستحوذون على الكرة، وكما هو الحال دائما أمام برشلونة، لديهم لاعبون يتمتعون بجودة عالية. لكن عندما سجلنا الهدف، اكتسبنا الثقة".

وتابع إنريكي عن الشوط الثاني "كنا الطرف الأفضل، واستحققْنا الفوز لأننا صنعنا العديد من الفرص".

فليك والدفاع

في المقابل، كان واضحا أن هناك مشكلة دفاعية يعاني منها البرسا وهو ما أقرّ به مدرب الفريق هانزي فليك، وطُرحت علامات استفهام حول اعتماد المدرب الألماني على إريك غارسيا وكوبارسي وإبقاء كريستنسن وأراوخو على دكة البدلاء.

وقال فليك للصحافيين "عندما تكون النتيجة 1-1، يجب أن ندافع بشكل أفضل، وأن يكون لدينا تنظيم دفاعي أقوى.. سنتعلم من هذا، وعلينا أن نقدم أداء أفضل في المرة المقبلة أمام فريق بهذا المستوى من الجودة".

وقال مدرب برشلونة: إن سان جيرمان استحق الفوز بالمباراة. مشيرا إلى أن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته ولم يستطع مجاراة بطل أوروبا في هذه الأمسية.

وختم بالقول "الفلسفة التي يتمتع بها سان جيرمان رائعة. لديهم لاعبون شبان، ويمتلكون جودة عالية وسرعة كبيرة في التحرك بالكرة، فريق ممتاز جدا".

ورأى فليك أنه عندما يلعب فريقه في أفضل مستوياته، فعندها سيكون قادرا على مضاهاة فريق الإسباني لويس إنريكي.

وكان الفريق الكاتالوني خرج من الدور نصف النهائي للنسخة الماضية في المسابقة القارية على يد إنتر ميلان الإيطالي بعد أن ظهرت بوضوح نقاط ضعفه الدفاعية، حيث تلقى 7 أهداف في مباراتين.

فوضى سلوت

أما المباراة الثانية والتي أسالت الكثير من الحبر في هذه الجولة، فكان فيها الفوز الصادم والمفاجئ لغلطة سراي على ضيف ليفربول، بطل البريميرليغ ومن بين المرشحين الأوفر حظا للتتويج باللقب.

وسقط ليفربول في إسطنبول بهدف نظيف سجله النيجيري فيكتور أوسيمهن من ركلة جزاء (16).

وهذه الخسارة الثانية تواليا لليفربول بعد أولى أمام كريستال بالاس (1-2) في الدوري، عقب 5 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، وفوز بشق الأنفس على أتلتيكو مدريد 3-2 في دوري الأبطال.

وبعد أن استهل "الريدز" الموسم الجديد بسلسلة من 7 انتصارات تواليا وهدد باكتساح كل منافسيه، كشفت الهزيمتان الأخيرتان على الصعيدين المحلي والقاري التحديات الملحة التي يجب على مدربه الهولندي أرنه سلوت معالجتها.

🟣🎥 تقرير خاص | ليفربول يسقط على أرض مستضيفه غلطة سراي بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال أوروبا

🎙️تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/ykT4oGAc6F — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 30, 2025

وأخفت سلسلة الانتصارات الدرامية في الدقائق القاتلة التي حققها الريدز في الفترة الأخيرة، أداء غير مقنع منذ إعادة بناء الفريق بتكلفة باهظة قادته للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، وهو اللقب الأول لسلوت كمدرب للنادي منذ توليه المنصب خلفا للألماني يورغن كلوب.

وأنفق ليفربول، على غير عادته، قرابة 606 ملايين دولار على التعاقدات الجديدة، سعيا منه لتعزيز صفوفه انطلاقا من موقع قوة، في مقدمة هذه التعاقدات الألماني فلوريان فيرتس (حوالي 150 مليون دولار)، ولكنه لم يُسجل أي هدف أو يُقدم أي تمريرة حاسمة حتى الآن في الدوري أو دوري الأبطال.

كما لا يزال الوافد الجديد المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك (169 مليون دولار)، يفتقر إلى لياقته البدنية الكاملة بعدما طالت فترة انتقاله من نيوكاسل.

وبشأن التذبذبات في المستوى وعدم وضوح الرؤية والثبات على التشكيلة والأخطاء في توظيف اللاعبين، أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر إلى أن توازن الفريق ليس على ما يرام.

وأضاف أن "الوضع الآن في حالة فوضى. الأمر لا يتعلق بالخسائر، ولا بالهزائم. هذا الوضع قائم منذ اليوم الأول".

وقد زاد من تفاقم مشكلات الهجوم في الريدز تراجع مستوى هدافه المصري محمد صلاح بعد أداء رائع قدمه في الموسم الماضي، مما أدى الى استبعاده عن التشكيلة الأساسية في تركيا.

أكبر الفائزين والخاسرين في الجولة الثانية

يتصدر غلطة سراي وسان جيرمان قائمة أكبر الفائزين، في حين يدخل ليفربول وبرشلونة قائمة أكبر الخاسرين على كل المستويات وبجدارة.

قائمة أكبر الفائزين:

دورتموند الذي هزم أتلتيك بلباو 4-1

فياريال بعد فرضه التعادل على يوفنتوس 2-2

أرسنال الذي هزم أولمبياكوس 2-0

نيوكاسل يونايند الذي سحق سان غيلواز 4-0

قره باغ الأرذربيجاني الذي هزم كوبنهاغن 2-0

موناكو بعد انتزاعه التعادل من مانشستر سيتي 2-2

بايرن ميونخ الذي سحق بافوس 5-1

إنتر الذي هزم سلافيا براغ 3-0

بودوغليمت الذي فرض التعادل على توتنهام

مارسيليا الذي سحق أياكس 4-0.

أتلتيكو مدريد الذي سحق أنتراخت فرانكفورت 5-0

قائمة أكبر الخاسرين:

أتلتيك بلباو

يوفنتوس

أنتراخت فرانكفورت

توتنهام

أياكس أمستردام

مان سيتي

ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية

6 فرق فقط من أصل 36، حققت العلامة الكاملة حتى الآن في الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا هي: