أغلى اللاعبين في الليغا: لامين جمال يتصدر وفينيسيوس يفقد 20 مليونا من قيمته

أصدر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين تحديثا جديدا حول القيم السوقية للاعبي الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحافظ لاعب برشلونة لامين جمال على قيمته السوقية البالغة 200 مليون ليبقى اللاعب الأعلى قيمة في الليغا يليه ثلاثي ريال مدريد.

وبينما حافظ جود بيلينغهام وكيليان مبابي على قيمتهما السوقية عند 180 مليون يورو، تستمر قيمة فينيسيوس جونيور في الانخفاض من 200 مليون يورو إلى 170 مليون يورو قبل أن تصل إلى 150 مليون يورو.

قال توبياس بلاسيو، منسق القيمة السوقية في ترانسفير ماركت في إسبانيا: "منذ فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية قبل عام، تراجعت مكانة فينيسيوس بشكل ملحوظ، وبدا أن النقاشات العامة حوله قد أثرت على أدائه في الملعب".

وأضاف "أثّر تغيير المدرب بشكل أكبر على تصنيفه. من الواضح أن تشابي ألونسو يُفضّل مبابي كلاعب أساسي، بينما ارتفع تصنيف لاعبين أصغر سنا مثل فرانكو ماستانتونو وأردا غولر، وحصلا على دقائق لعب أكثر".

سجّل فينيسيوس جونيور 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

واليكم أعلى 25 لاعبا قيمة سوقية في الدوري الإسباني:

25- فيران توريس (برشلونة): 50 مليون يورو.

24- الفارو كاريراس (ريال مدريد): 50 مليون يورو (ارتفعت قيمته بـ15 مليون يورو).

23- فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد): 50 مليون يورو (ارتفعت قيمته بـ20 مليون يورو).

22- بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد): 55 مليون يورو.

21- أليكس بينا (أتلتيكو مدريد): 55 مليون يورو.

20- أويهان سانسيت (بلباو): 60 مليون يورو.

19- أليخاندرو بالدي (برشلونة): 60 مليون يورو.

18- داني أولمو (برشلونة): 60 مليون يورو.

17- فيرمين لوبيز (برشلونة): 60 مليون يورو (ارتفعت قيمته بـ10 ملايين يورو).

16- أردا غولر (ريال مدريد): 60 مليون يورو (ارتفعت قيمته بنحو 15 مليون يورو).

15- جول كوندي (برشلونة): 65 مليون يورو.

14- نيكو ويليامز (بلباو): 70 مليون يورو.

13- دين هويسن (ريال مدريد): 70 مليون يورو (ارتفعت قيمته بـ10 ملايين يورو).

12- تشواميني (ريال مدريد): 75 مليون يورو.

11- ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد): 75 مليون يورو.

10- رودريغو (ريال مدريد): 80 مليون يورو (انخفضت قيمته بـ10 ملايين يورو).

9- باو كوبارسي (برشلونة): 80 مليون يورو.

8- رافينيا (برشلونة): 90 مليون يورو.

7- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 100 مليون يورو.

6- فيدي فالفيردي (ريال مدريد): 130 مليون يورو.

5- بيدري (برشلونة) 140 مليون يورو.

4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 150 مليون يورو (انخفضت قيمته بـ20 مليون يورو).

3- جود بيلينغهام (ريال مدريد): 180 مليون يورو.

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 180 مليون يورو.

1- لامين جمال (برشلونة): 200 مليون يورو.