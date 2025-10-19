10 نجوم "عاطلين عن العمل" بينهم المغربي زياش

يسعى اللاعبون جاهدين للانتقال إلى فرق تنظر إليهم على أنهم مناسبون لمشروعها الرياضي، وبعدها تتم الصفقة بعد التوافق على عدة شروط أبرزها مادية ورياضية، وعليه قد تقف مثل هذه الأمور حجر عثرة في وجه إتمام الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، قد يكون تقدّم النجم في السن أو تراجع مستواه سببا مباشرا في عدم استمراره مع فريقه الحالي أو الانتقال لآخر، وهو أمر شائع أيضا في عالم كرة القدم، ليبقى أبرز اللاعبين بلا فريق فترة ما.

وبالسطور التالية نستعرض قائمة أبرز 10 نجوم بلا فريق حاليا:

رينان لودي (آخر ناد: الهلال السعودي): بمقدور الظهير البرازيلي رفع مستوى أي فريق، وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه لا مبّرر لعدم وجوده مع أي ناد خاصة بعد تألقه في كأس العالم للأندية صيف 2024 بالولايات المتحدة مع الهلال، ويعيش لودي (27 عاما) فترة مثالية من حيث النضج والمنافسة وهو جاهز تماما للعودة لإحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يتميز بالسرعة والمهارة في المواجهات الفردية والقوة البدنية ودقة التسديد.

حكيم زياش (آخر ناد: الدحيل القطري): يُعد النجم المغربي من أكثر اللاعبين الأحرار حاليا، وقد ارتبط اسمه الصيف الماضي بالانتقال إلى إلتشي المنافس بدوري إسبانيا ولم تتم الصفقة. ورغم وصوله سن 32 عاما، فإنه ما زال محتفظا بمهاراته وسرعته ولمساته الفنية، وبالإضافة لخبرته مع أندية كبرى كتشلسي وأياكس وغلطة سراي، وتدل كل المؤشرات على أنه سيوقع مع ناد أوروبي خلال يناير/كانون الثاني المقبل بالانتقالات الشتوية.

لورينزو إينسيني (آخر ناد: تورنتو إف سي): بعد 3 سنوات بالدوري الأميركي فكّر أسطورة نابولي في العودة للقارة الأوربية أملا الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب إيطاليا والمشاركة بكأس العالم 2026، وارتبط اسم إينسيني (34 عاما) الصيف الماضي بفريقي بارما ولاتسيو اللذين رغبا بالاستفادة من خبرته الكبيرة وقدرته المميزة على تسجيل الأهداف، لكنهما لم ينجحا في النهاية بالحصول على خدماته.

تاكهيرو تومياسو (آخر ناد: أرسنال): قرّر النادي الإنجليزي فسخ عقد المدافع الياباني (26 عاما) بالتراضي بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، وهو يبحث الآن عن نادٍ جديد ليؤكد قدرته على اللعب بمختلف مراكز الدفاع.

ميراليم بيانيتش (آخر ناد: سيسكا موسكو): رفض تجديد عقده مع النادي الروسي أملا في خوض مغامرة جديدة، إذ يدرس حاليا عروضا مختلفة أبرزها من فرق الدوري الأميركي، ورغم تقدمه بالعمر (35 عاما) ما زال يحتفظ بدقة تمريراته وجودة لمساته، علما بأنه لعب سابقا لأندية كبرى مثل يوفنتوس وبرشلونة بالإضافة لتجربة عربية مع الشارقة الإماراتي.



سيرخيو ريغيلون (آخر ناد: توتنهام هوتسبير): تألق سابقا مع ريال مدريد وإشبيلية لكن خفت بريقه تدريجيا مع "السبيرز" فأُعير لأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وبرينتفورد قبل أن يصبح حرا في يناير/كانون الثاني 2025، ويملك ريغيلون (28 عاما) خبرة واسعة بالدوريات الأوروبية، وعليه أبدت أندية مثل وست هام وإيفرتون وميلان اهتماما به خلال الصيف الماضي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي منها، وأفادت تقارير بقرب توقيعه لإنتر ميامي.

خوان بيرنات (آخر ناد: خيتافي): بعد سلسلة من الإصابات القوية نجح الإسباني (32 عاما) في استعادة جزء من بريقه مع خيتافي وساعده في البقاء مع الكبار مما كرّس شعورا بالرضا عنه داخل النادي، لكن المشاكل الاقتصادية حالت دون تجديد عقده، وتلقى بيرنات عدة عروض من السعودية وتركيا لكنه يفضل انتظار عروض أكثر تنافسية على حد وصف "سبورت".

كريستيان تيو (آخر ناد: العروبة السعودي): كان من اكتشافات غوارديولا وتمتّع بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة والتفوق بالمواجهات الفردية إضافة لتغيير إيقاع اللعب بلمح البصر. لكن مستواه تراجع تدريجيا مع مرور السنوات وتوالي الإصابات، ولعب تيو (34 عاما) الموسم الماضي 27 مباراة مع العروبة سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، والآن لا يفكر بالاعتزال منتظرا عرضا "يناسب طموحاته" ليواصل مسيرته الكروية.



باكو ألكاسير (آخر ناد: الشارقة الإماراتي): بعد تجارب مع فالنسيا وبرشلونة وفياريال، بدأ اللاعب (32 عاما) مغامرة مع الكرة الإماراتية عام 2022 مع فريقي الشارقة والإمارات، وانتهى عقده مع الشارقة الصيف الماضي ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق للتجديد، ليبقى ألكاسير بلا فريق.