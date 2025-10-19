هالاند هل يشبه كريستيانو رونالدو؟

يرى البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، أن زميله إرلينغ هالاند يشبه ويمتلك نفس عقلية كريستيانو رونالدو في سعيه لتسجيل الأهداف.

وأحرز هالاند هدفين آخرين ليقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بنتيجة 2-صفر، أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع النجم النرويجي رصيده إلى 23 هدفا في 13 مباراة بقميص فريقه ومنتخب بلاده هذا الموسم، وعجز عن التسجيل في مباراة واحد فقط، بينما واصل التهديف في 11 مباراة متتالية.

وأحرز هالاند (25 عاما) 138 هدفا في 155 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوف الفريق، منها 96 هدفا في 105 مباريات بالدوري الإنجليزي.

هل هالاند يشبه كريستيانو رونالدو؟

يؤكد دياز مدافع مانشستر سيتي أن هالاند يتسم بنفس عقلية السعي لتسجيل الأهداف مثل رونالدو، نجم البرتغال، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس

مرات.

أضاف دياز "السعي لتسجيل الأهداف انعكاس للحالة الذهنية لهالاند، إنه يشبه رونالدو كثيرا، بالتأكيد كل المهاجمين لديهم إصرار قوي على هز شباك المنافسين، لكن كلاهما لديه الرغبة القوية في مواصلة التسجيل".

تابع "التهديف موهبة، وكل لاعب لديه قدرات خاصة، ونحن سعداء للغاية بتواجد هالاند في صفوفنا، ونريد أن يواصل تسجيل الأهداف، ونحفزه لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

واستدرك المدافع البرتغالي "ولكن نتطلع أيضا كفريق لمواصلة التحسن وتقديم أداء غير مسبوق".

ويتردد دياز في التأكيد على أن هالاند يعيش أفضل حالاته رغم تسجيله 11 هدفا في 8 جولات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حقق رقما قياسيا بتسجيله 36 هدفا في موسمه الأول.

وختم دياز بالقول "لقد سبق أن حطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ولكن لا أعرف حقا ما إذا كان يعيش أفضل حالاته هذا الموسم، لكنه رائع دائما".