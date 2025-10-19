ميسي هداف الدوري الأميركي ويقترب من جائزة أفضل لاعب

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير بنتيجة 5-2 على ناشفيل فجر اليوم الأحد في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وواصل ميسي الموسم المثالي له، وحصد لقب الحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف الدوري الأميركي برصيد 29 هدفا، ويعزز في الوقت عينه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي في الموسم المنتظم.

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثالث ضمن ترتيب المنطقة الشرقية وسيواجه ناشفيل صاحب المركز السادس مجددا بدءا من يوم الجمعة المقبل في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الدوري، والتي تقام بنظام الأفضل من 3 مباريات.

وجاءت الأهداف الثلاثة لميسي في الدقائق الـ35 والـ63 والـ81، علما بأن هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء، وتكفل بالتاسار رودريجيز وتيلاسكو سيجوفيا بتسجيل الهدفين الآخرين، في حين أحرز سام سوريدج وجاكوب شافلبيرج هدفي ناشفيل.

All 29 goals from Lionel Messi's MLS Golden Boot-winning season ⚽️ pic.twitter.com/y7hUB31KCu — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

وحسم فيلادلفيا المركز الأول وتُوج بدرع المشجعين، كما ضمن اللعب على أرضه والحصول على مقعد في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف 2026.

وفي الدور الفاصل يلتقي إنتر ميامي صاحب المركز الثالث مع ناشفيل صاحب المركز السادس، وسينسيناتي صاحب المركز الثاني مع كولومبوس صاحب المركز السابع، وشارلوت صاحب المركز الرابع مع نيويورك سيتي صاحب الخامس.

أرقام ميسي بعد تسجيله الثلاثية وصناعته هدفا في فوز فريقه الكبير على ناشفيل:

888 هدفا، بينها 70 مع إنتر ميامي (50 منها في الدوري الأميركي).

29 هدفا و19 تمريرة حاسمة في 27 مباراة هذا الموسم بالدوري المنتظم الأميركي.

399 تمريرة حاسمة في مسيرته.

1288 مساهمة تهديفية (رقم قياسي).

60 ثلاثية (هاتريك) في مسيرته.

45 مساهمة تهديفية (رقم قياسي في موسم واحد بالدوري الأميركي).

بعد الدوري الأميركي يكون ميسي حقق لقب الهداف في 31 بطولة، وهو الرقم الأعلى في التاريخ (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كوبا أميركا، كأس الدوريات، كأس العالم للشباب، تصفيات كأس العالم).

51 مرة حصل على تقييم مثالي 10 من 10، بينها المواجهة ضد ناشفيل.