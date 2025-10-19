موعد مباراة الأهلي ضد الغرافة بدوري أبطال آسيا 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا 2025 لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة التي يسعى فيها الأهلي حامل اللقب للعودة إلى طريق الانتصارات في الجولة الثالثة للبطولة.

تقام المباراة المرتقبة غدا الاثنين على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنطلق الساعة 21:15 بتوقيت السعودية وقطر ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة بأبطال آسيا

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا عبر القنوات التالية:

beIN Sports AFC

Alkass 7

سجل المواجهات بين الأهلي والغرافة

تميل الكفة بوضوح لصالح الأهلي في المواجهات المباشرة، إذ لم يتعرض لأي خسارة أمام الغرافة في آخر 5 مباريات، إذ حقق انتصارين وتعادل في 3 مواجهات.

ويُعرف الأهلي بأفضليته الهجومية في هذه اللقاءات، إذ سجل خلالها ما مجموعه 9 أهداف مقابل 4 أهداف فقط للفريق القطري.

وضع الأهلي والغرافة قبل المباراة

يخوض الأهلي السعودي اللقاء وهو يحتل وصافة الترتيب العام لمرحلة الدوري برصيد 4 نقاط، بعد فوزه 4-2 على ناساف كارشي وتعادله 2-2 مع الدحيل.

في حين أن رصيد الغرافة القطري 3 نقاط بالمركز السادس، بعد الفوز 2-صفر على الشرطة العراقي، والخسارة 3-4 أمام الشارقة.

ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة قبل الجولة الثالثة

1 الهلال السعودي- 6 نقاط

2 الأهلي السعودي- 4 نقاط

3 الشارقة الإماراتي- 4 نقاط

4 الوحدة الإماراتي- 4 نقاط

5 شباب الأهلي الإماراتي- 4 نقاط

6 الغرافة القطري- 3 نقاط

ويُذكر أن نظام البطولة الجديد ينص على أن كل فريق يخوض 8 مباريات في مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 فرق من كل منطقة (الشرق والغرب).