طرد وركلة جزاء لبرشلونة.. أخطاء تحكيمية في لقاء جيرونا

شهد ديربي إقليم كتالونيا المصغر، بين برشلونة حامل اللقب وجاره جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا تحكيميا كبيرا.

وانتزع برشلونة أمس فوزا شاقا من ضيفه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة التاسعة من الليغا.

وأثار الحكم خيسوس خيل مانزانو -الذي أدار المباراة- الكثير من الجدل بسبب بعض من قراراته التي كادت أن تأثر على نتيجة المباراة، وتحرم برشلونة من تحقيق فوز هام قبل موقعة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد، والمقررة بالجولة القادمة.

طرد وركلة جزاء لبرشلونة

وأشار مانزانو إلى استمرار اللعب في إحدى اللقطات بالشوط الثاني، وذلك بعد تدخّل من فيتور ريس مدافع جيرونا على ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة، رغم وجود خطأ واضح ضد الثاني.

وحلل حساب "أركيفو فار" على منصة إكس، المتخصص في الحالات التحكيمية بالكرة الإسبانية، هذا التدخّل بالقول "ريس لوّح بذراعه وأصاب وجه راشفورد على مقربة من دخول منطقة الجزاء".

🖥️💥 El VAR no compareció en el Barcelona – Girona. 👉🏻 Vitor Reis suelta el brazo y golpea en el rostro de Rashford al límite de entrar en el área. ❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ El defensor del Girona es último hombre e impide al inglés llegar al balón. pic.twitter.com/PJ8zjgPy4u — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 18, 2025

وأضاف "إنها بطاقة حمراء مباشرة" مبيّنا "ريس كان آخر مدافع لجيرونا ومنع راشفورد من الوصول إلى الكرة".

وأوضحت الإعادة التلفزيونية أن تدخّل ريس على راشفورد كان داخل منطقة الجزاء، مما يعني أن برشلونة حُرم من ركلة جزاء صحيحة بالنظر إلى تحليل "أركيفو فار".

وقبلها سجّل برشلونة هدفا بواسطة مدافعه الشاب باو كوبارسي والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1) لكن مانزانو ألغاه بداعي وجود خطأ على إريك غارسيا لاعب الفريق الكتالوني باللقطة التي سبقت الهدف.

وأثنى الحساب ذاته على قرار مانزانو الذي وصفه "بالمثالي".

⁉️💥 ¿Hay falta de Eric García sobre Hugo Rincón en el gol anulado a Cubarsí? ✅ 𝗦𝗜. 👉🏻 El jugador del Barcelona se apoya claramente sobre su rival, impidiéndole saltar. ▪️ Decisión perfecta de Gil Manzano dejando terminar la jugada antes de señalar la infracción. pic.twitter.com/LDbImGkmGH — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 18, 2025

وقال "إيرك غارسيا استند بوضوح إلى هوغو رينكون لاعب جيرونا بشكل واضح ومنعه من القفز والوصول إلى الكرة، إنه قرار مثالي من مانزانو بترك اللعب يستمر قبل الإشارة إلى وجود المخالفة".

وارتقى برشلونة مؤقتا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد الذي يحل الليلة ضيفا على خيتافي، ضمن الجولة ذاتها.