طرد وركلة جزاء لبرشلونة.. أخطاء تحكيمية في لقاء جيرونا

Barcelona's English forward #14 Marcus Rashford reacts on the ground during the Spanish league football match between FC Barcelona and Girona FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 18, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
حساب "أركيفو فار" أكد أن راشفورد لاعب برشلونة استحق الحصول على ركلة جزاء أمام جيرونا (الفرنسية)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)

شهد ديربي إقليم كتالونيا المصغر، بين برشلونة حامل اللقب وجاره جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا تحكيميا كبيرا.

وانتزع برشلونة أمس فوزا شاقا من ضيفه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة التاسعة من الليغا.

وأثار الحكم خيسوس خيل مانزانو -الذي أدار المباراة- الكثير من الجدل بسبب بعض من قراراته التي كادت أن تأثر على نتيجة المباراة، وتحرم برشلونة من تحقيق فوز هام قبل موقعة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد، والمقررة بالجولة القادمة.

طرد وركلة جزاء لبرشلونة

وأشار مانزانو إلى استمرار اللعب في إحدى اللقطات بالشوط الثاني، وذلك بعد تدخّل من فيتور ريس مدافع جيرونا على ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة، رغم وجود خطأ واضح ضد الثاني.

وحلل حساب "أركيفو فار" على منصة إكس، المتخصص في الحالات التحكيمية بالكرة الإسبانية، هذا التدخّل بالقول "ريس لوّح بذراعه وأصاب وجه راشفورد على مقربة من دخول منطقة الجزاء".

وأضاف "إنها بطاقة حمراء مباشرة" مبيّنا "ريس كان آخر مدافع لجيرونا ومنع راشفورد من الوصول إلى الكرة".

وأوضحت الإعادة التلفزيونية أن تدخّل ريس على راشفورد كان داخل منطقة الجزاء، مما يعني أن برشلونة حُرم من ركلة جزاء صحيحة بالنظر إلى تحليل "أركيفو فار".

وقبلها سجّل برشلونة هدفا بواسطة مدافعه الشاب باو كوبارسي والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1) لكن مانزانو ألغاه بداعي وجود خطأ على إريك غارسيا لاعب الفريق الكتالوني باللقطة التي سبقت الهدف.

وأثنى الحساب ذاته على قرار مانزانو الذي وصفه "بالمثالي".

وقال "إيرك غارسيا استند بوضوح إلى هوغو رينكون لاعب جيرونا بشكل واضح ومنعه من القفز والوصول إلى الكرة، إنه قرار مثالي من مانزانو بترك اللعب يستمر قبل الإشارة إلى وجود المخالفة".

وارتقى برشلونة مؤقتا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد الذي يحل الليلة ضيفا على خيتافي، ضمن الجولة ذاتها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

