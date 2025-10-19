وجّه النجم المغربي أشرف حكيمي رسالة مصورة لدعم منتخب بلاده قبل خوضه المباراة النهائية لكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي.

ويلعب المنتخب المغربي ضد نظيره الأرجنتيني على لقب مونديال الشباب فجر الاثنين.

وقال حكيمي -المتوج مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا 2024-2025- في مقطع الفيديو الذي غرد به موقع كأس العالم الرسمي: "أريد أن أبارك لكم مجهودكم وتألقكم في كأس العالم تحت 20 عاما، وأمامكم خطوة أخيرة متبقية، كلنا معكم وخلفكم وفخورون بكم، هيا يا رفاق، نحن كلنا معكم، وديما مغرب".

والأربعاء الماضي، تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس العالم للشباب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما 1-1.

ويسعى "أشبال الأطلس" لإحراز اللقب أمام الأرجنتين الفائزة على كولومبيا 1-0 في نصف النهائي الآخر.

والمغرب ثاني منتخب عربي يبلغ نهائي البطولة بعد قطر عام 1981، عندما خسر منتخب قطر أمام ألمانيا الغربية 0-4 في أستراليا.