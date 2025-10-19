شاهد.. بطل في الـ91 من عمره يفوز ببطولة أوروبا لألعاب القوى

حقق العداء البريطاني كولين سبيفي إنجازا مذهلا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر لفئة 90 عاما خلال بطولة أوروبا للأساتذة لألعاب القوى التي أُقيمت في جزيرة ماديرا البرتغالية، بزمن قدره 4:17.60 دقائق، ليؤكد أن العمر مجرد رقم أمام العزيمة والإصرار.

من مدخّن إلى بطل قاري في التسعينيات من عمره

قبل عام واحد فقط، شارك كولين سبيفي -الذي يبلغ من العمر الآن 91 عاما- في أولى منافساته على المضمار ضمن نهائي سباق 5 آلاف متر لفئة الرجال +85 عاما في بطولة أوروبا للأساتذة، إذ أنهى السباق في المركز الرابع بزمن 30:40 دقيقة. وكانت تلك أول تجربة له على المضمار بعد حياة خالية من الرياضة، مما جعل نتيجته حينها مفاجأة كبرى.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 توبوريا يتحدى ماخاتشيف للتتويج بلقب ثالث

توبوريا يتحدى ماخاتشيف للتتويج بلقب ثالث list 2 of 2 "اتجار بالبشر".. غضب مصري بعد تجنيس أميركا للبطل الأولمبي كيشو end of list

لكن قصة سبيفي لم تبدأ في المضمار، بل في لحظة قرار. يقول العداء البريطاني: "بدأت التدخين بعد تخرجي من المدرسة الثانوية، ولم أفعل أي نشاط رياضي لسنوات طويلة، إلى أن تحداني أحدهم في سباق ميل واحد، ولم أستطع إنهاء نصفه. في تلك الليلة، ألقيت السجائر والغليون في القمامة، وقررت أن أغير حياتي".

Colin Spivey wins gold in the M90 800m at the European Masters Championships in Madeira 🏃‍♂️ With a sprint finish, the 90-year-old clocked 4:17.60 💥 pic.twitter.com/J6YrizS71C — AW (@AthleticsWeekly) October 18, 2025

من سباقات الهواة إلى منصة التتويج

بدأ سبيفي رحلته الجديدة بالمشاركة في سباقات الهواة لمسافات 10 و15 كيلومترا، ونصف الماراثون، وحتى الماراثون الكامل. غير أن مرض زوجته جعله يتوقف عن الجري لسنوات طويلة، قبل أن تعيده ابنته إلى المسار الصحيح من خلال اقتراحها المشاركة في سباقات "باركرون" الأسبوعية المجانية في بريطانيا.

ويقول مبتسما عن هذه التجربة: "لقد فتحت لي تلك السباقات عالما من المغامرات الرياضية الجديدة".

مثال للإصرار واللياقة في عمر الـ90

منذ عودته إلى المضمار، شارك سبيفي في فئتي 85 و90 عاما، محققا نتائج لافتة أثبتت أن اللياقة والعزيمة يمكن أن تتحديا الزمن. فبعد 4 عقود من التدخين والخمول، تحوّل الرجل التسعيني إلى رمز ملهم للعزيمة والروح الرياضية.

إعلان

ويرى كولين سبيفي أن الرياضة ليست حكرا على الشباب، ويقول: "لم يفت الأوان لتبدأ. ما دمت على قيد الحياة، يمكنك أن تتحرك، وتتحدى نفسك، وتكتشف قدراتك".