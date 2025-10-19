الحكم مانزانو وهواية طرد لاعبي ومدربي برشلونة بينهم ميسي وفليك

انضم الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة إلى قائمة ضحايا الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو من لاعبي ومدربي الفريق الكتالوني، الذين أشهر لهم البطاقة الحمراء خلال مسيرته التحكيمية.

ورفع مانزانو -أمس السبت- بطاقتين صفراوين للمدرب فليك تحولتا إلى حمراء في ظرف دقيقة واحدة بسبب الاحتجاج على قراراته، وذلك في مباراة برشلونة وضيفه جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مانزانو وحالات الطرد في مباريات برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانزانو (41 عاما) وجّه 12 بطاقة حمراء في 44 مباراة أدارها لبرشلونة في جميع البطولات المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة هو أكثر فريق تعرض لاعبوه أو أي من أفراد جهازه الفني والإداري للطرد من قبل الحكم مانزانو، يليه ريال بيتيس بـ7 حالات طرد في 36 مباراة.

واشتهر مانزانو بإشهار البطاقة الحمراء حتى لكبار نجوم الفريق الكتالوني، أبرزهم على الإطلاق الثلاثي الهجومي الناري السابق ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار، في مناسبات مختلفة.

❗️Referee Gil Manzano sent Hansi Flick off today. But before that: pic.twitter.com/afa2kSn6J5 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 18, 2025

وفي ما يلي، لاعبو ومدربو برشلونة الذين أشهر لهم خيل مانزانو البطاقة الحمراء: