الحكم مانزانو وهواية طرد لاعبي ومدربي برشلونة بينهم ميسي وفليك
انضم الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة إلى قائمة ضحايا الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو من لاعبي ومدربي الفريق الكتالوني، الذين أشهر لهم البطاقة الحمراء خلال مسيرته التحكيمية.
ورفع مانزانو -أمس السبت- بطاقتين صفراوين للمدرب فليك تحولتا إلى حمراء في ظرف دقيقة واحدة بسبب الاحتجاج على قراراته، وذلك في مباراة برشلونة وضيفه جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2فليك وأراوخو وقصة الهدف القاتل لبرشلونة ضد جيرونا
- list 2 of 2طرد وركلة جزاء لبرشلونة.. أخطاء تحكيمية في لقاء جيرونا
مانزانو وحالات الطرد في مباريات برشلونة
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانزانو (41 عاما) وجّه 12 بطاقة حمراء في 44 مباراة أدارها لبرشلونة في جميع البطولات المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة هو أكثر فريق تعرض لاعبوه أو أي من أفراد جهازه الفني والإداري للطرد من قبل الحكم مانزانو، يليه ريال بيتيس بـ7 حالات طرد في 36 مباراة.
واشتهر مانزانو بإشهار البطاقة الحمراء حتى لكبار نجوم الفريق الكتالوني، أبرزهم على الإطلاق الثلاثي الهجومي الناري السابق ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار، في مناسبات مختلفة.
❗️Referee Gil Manzano sent Hansi Flick off today.
But before that: pic.twitter.com/afa2kSn6J5
— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 18, 2025
وفي ما يلي، لاعبو ومدربو برشلونة الذين أشهر لهم خيل مانزانو البطاقة الحمراء:
- البرازيلي داني ألفيش (مرتان): كان ألفيش أول لاعب من برشلونة يطرده مانزانو، الأولى في مباراة الفوز على رايو فاليكانو 6-1 في موسم 2014-2015، والثانية في المباراة التي انتصر فيها البارسا على أتلتيكو مدريد 4-2 موسم 2021-2022، وكلتاهما في بطولة الدوري.
- الفرنسي كليمنت لينغليت (مرتان): طرد مانزانو لينغليت مرتين أيضا الأولى في مباراة التعادل 2-2 أمام جيرونا موسم 2018-2019، والثانية في مباراة التعادل مع إشبيلية 1-1 موسم 2020-2021.
- الإسباني سيرجي روبيرتو: طُرد في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2016-2017، ليغيب عن المباراة النهاية أمام ديبورتيفو ألافيس.
- الأوروغواياني لويس سواريز: في المباراة نفسها التي طُرد فيها روبيرتو، أشهر مانزانو بطاقتين صفراوين للمهاجم سواريز تحوّلتا إلى حمراء.
- البرازيلي نيمار: تلقى نجم السيليساو بطاقتين صفراوين في المباراة ضد ملقة بالدوري الإسباني موسم 2016-2017، واللافت أن نيمار عوقب بالإيقاف لـ3 مباريات متتالية (ضد ريال سوسيداد، ريال مدريد، أوساسونا) بسبب اعتراضه الشديد على قرارات مانزانو.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: أكمل مانزانو طرد الثلاثي المعروف بـ"إم إس إن" (ميسي، سواريز، نيمار)، وذلك بإظهار البطاقة الحمراء لميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 ضد أتلتيك بلباو التي انتهت بتتويج الأخير باللقب عقب الفوز 3-2.
- الإسباني جيرارد بيكيه: تلقى بيكيه بطاقة حمراء بعد احتجاجه على قرارات مانزانو، وذلك قبل دخول غرفة الملابس بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة أوساسونا وبرشلونة على ملعب إل سادار موسم 2022-2023، وكانت المباراة الأخيرة في مسيرة المدافع الإسباني وانتهت بفوز البارسا 2-1.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: طُرد في مباراة أوساسونا نفسها، حين حصل على بطاقتين صفراوين مثيرتين للجدل، كما عوقب بالإيقاف 3 مباريات بسبب لمس أنفه بعد الطرد.
- البولندي فويشتيك تشيزني: هو اللاعب الأخير الذي طُرد من مانزانو حتى الآن، وحدث ذلك في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 ضد ريال مدريد، بعدما أعاق الفرنسي كيليان مبابي خارج منطقة الجزاء، وكان اللاعب الأخير في الدفاع، ورغم ذلك انتصر برشلونة 5-2.
- الألماني هانسي فليك: تم طرد مدرب برشلونة بسبب احتجاجه في المباراة ضد جيرونا في الجولة التاسعة 2024-2025، حيث أظهر له مانزانو بطاقتين صفراوين متتاليتين في الوقت الإضافي.