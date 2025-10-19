الشرطة والاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يحلّ الاتحاد السعودي الذي بدأ مشواره بخسارتين، ضيفا على الشرطة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وفشل فريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بتحقيق أي فوز في المباريات الثلاث الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، على الرغم من أنه كان قريبا من تحقيق ذلك في المواجهة الأخيرة مع الفيحاء (1-1)، حين أهدر نجم ريال مدريد الإسباني السابق ركلة جزاء في الدقيقة 88.

موعد مباراة الاتحاد والشرطة بدوري أبطال آسيا للنخبة

تقام المباراة غدا الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب "المدينة الدولي".

وتنطلق المواجهة الساعة السابعة (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة والعراق، الثامنة (20:00) بتوقيت أبوظبي.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشرطة

beIN SPORTS 1 (تعليق عصام الشوالي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويدخل العميد المباراة لتحقيق الفوز من أجل تعويض الهزيمتين في الجولتين الماضيتين أمام الوحدة وشباب الأهلي.

وباستثناء الشكوك التي تحوم حول جاهزية الجزائري حسام عوار، فإن الاتحاد سيدخل المباراة بجميع عناصره الأساسية أمام الفريق العراقي الذي يسعى بدوره إلى تحقيق فوزه الأول.

ويحتل الشرطة المركز العاشر برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل الاتحاد المركز الـ11 من دون نقاط.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشرطة

رايكوفيتش، سيميتش، دانيلو، الجليدان، ميتاج، كانتي، فابينهو، دومبيا، بيرغوين، بنزيمة، ديابي.

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام الاتحاد