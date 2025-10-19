اختُطف وقتل في غانا.. مصير مأساوي لحارس مرمى سنغالي شاب

هزت مأساة مروعة كرة القدم السنغالية بعد مقتل حارس المرمى الشاب شيخ توريه في غانا وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية أمس السبت.

وكان الحارس البالغ من العمر 18 عاما غادر السنغال لإجراء تجربة في الخارج لكنه كان ضحية لشبكة احتيال، فاختُطف من طرف مجهولين وقتلوه في كوماسي بغانا.

أشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها الخدمات القنصلية إلى أن توري، ربما كان ضحية شبكة احتيال وابتزاز، وفقا للوزارة وقد فُتح تحقيق لتحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.

Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé le décès de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais, au Ghana. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort.https://t.co/e2GICYZ9DQ pic.twitter.com/i5DxcfuLEx — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) October 18, 2025

شبكة من وكلاء اللاعبين الوهميين

وفقا لعدة وسائل إعلام سنغالية، زُعم أن حارس المرمى الذي لعب في أكاديمية إسبري فوت في يومبول بالعاصمة دكار، كان ضحية شبكة من وكلاء اللاعبين الوهميين، إذ ظنّ أنه سيخوض تجربة مع نادٍ في المغرب، لكنه انتهى به المطاف في غانا بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة.

زُعم أن هؤلاء الأفراد طلبوا فدية من عائلة اللاعب، وهددوا بقتله، قبل تنفيذ تهديدهم.

في أعقاب هذه المأساة، تدعو وزارة الرياضة السنغالية الأندية والأكاديميات والمدربين وأولياء الأمور إلى "توخي الحذر الشديد تجاه عروض التجارب أو الانتقالات الخارجية غير الموثوقة". كما تنصح اللاعبين بالتعامل مع الأمر عبر القنوات الرسمية.

يجري حاليا التحضير لإعادة الجثمان إلى الوطن، بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة. وأعربت الوزارة في بيانها عن "تعاطفها العميق مع أسرة الفقيد"، وأكدت أنها تُتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام والأولوية".

كما تُسلط هذه المأساة الضوء على المخاطر التي يواجهها العديد من الرياضيين الأفارقة الشباب الذين يُستدرجون إلى الخارج بوعود كاذبة، مثل الاختبارات المهنية المزعومة، والسفر بدون مرافق، وشبكات الاستغلال.