التسلل على أبواب تعديل "ضخم وثوري في عالم كرة القدم"

أكد الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في طريقه لإجراء تغيير جذري على قانون التسلل الذي اقترحه الفرنسي أرسين فينغر قبل أكثر من عامين.

وينص اقتراح فينغر الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في فيفا، وطرحه في يوليو/تموز 2023، على اعتبار اللاعب متسللا في حال تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما هو معمول به الآن.

Cambio radical en el fuera de juego. La 'Ley Wenger' gana adeptos y se someterá a votación. Se empezaría a aplicar en el Mundial 2026 si es aprobada pic.twitter.com/LNkzYwPtEE — solofichajes123 (@solofichajes123) October 19, 2025

وأكد غونزاليس في تصريحات إذاعية أن هذا الاقتراح قد يدخل حيّز التنفيذ قريبا ومن شأنه أن يغيّر شكل كرة القدم إلى الأبد.

قانون التسلل الجديد في كرة القدم

وقال في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية "بعد عامين من الانتظار، أخبرتني مصادر قريبة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) أن الاقتراح من الممكن إقراره قريبا".

وتطرق إيتورالدي إلى آلية اعتماد القرارات الجديدة في إيفاب بالقول "في نهاية أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني تدرس لجنة من الخبراء المقترحات الجديدة، اللافت أن رئيس اللجنة هو فينغر الذي اقترح القاعدة".

وأضاف "إذا اجتاز المقترح هذه المرحلة يتم طرحه في الاجتماع السنوي في 20 يناير/كانون الثاني 2026، ثم في الاجتماع العام في نهاية فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار، 95% من المقترحات التي تصل إلى هذه المرحلة يتم اعتمادها".

وأتم إيتورالدي "إذا تم تغيير القاعدة فسيتم تطبيقها في كأس العالم القادمة، بينما قد تحتاج من سنتين إلى 4 سنوات لتجريبها مع الأندية" وفق رأيه.

ومن شأن المقترح الجديد أن يمنح المهاجمين ميزة كبيرة على المدافعين، وسيسهم في زيادة الأهداف خلال المباريات بشكل واضح.

وسيكون المستفيد الأكبر من التعديل المهاجمون السريعون بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف هجمات المنافسين.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد وصفت هذا التعديل بأنه "ضخم وثوري في عالم كرة القدم".