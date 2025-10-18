شاهد.. هالاند يقود السيتي للفوز وتشلسي يواصل عروضه الجيدة بالدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2- صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدين مانشستر سيتي بهذا الفوز لنجمه النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 58 و63 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

ورفع هالاند رصيده بهذه الثنائية إلى 11 هدفا، ليبتعد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما منح النجم النرويجي فريقه الفوز الخامس في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف عن أرسنال، ثاني الترتيب، الذي سيواجه فولهام في وقت لاحق، اليوم السبت.

ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي ومدربه جوسيب غوارديولا قبل اختبارين صعبين خارج الديار عندما يحل ضيفا على فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، ثم أستون فيلا في الجولة التاسعة من بطولة الدوري بعدها بـ4 أيام.

أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 11 نقطة، ليتراجع للمركز العاشر بعد تلقي الخسارة الثالثة في مشواره بالدوري قبل استضافة توتنهام هوتسبير في مواجهة قوية بالجولة القادمة.

تشلسي يطيح بوستيكوغلو

تسبب تشلسي بإقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو بعدما ألحق بمضيفه نوتنغهام فوريست الهزيمة الثالثة تواليا وجاءت بنتيجة 3-0.

وانتظر تشلسي الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها جوش أتشيمبونغ (49) والبرتغالي بيدرو نيتو (52) والقائد ريس جيمس (84)، فيما حرمت العارضة والقائم الأيسر البديل البرازيلي إيغور جيزوس من هدف الشرف لأصحاب الأرض (70).

وأكمل تشلسي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي مالو غوستو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.

ورفع تشلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فوريست الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في "بريميرليغ" عند 5 نقاط في المركز الـ18، مما دفعه إلى إقالة بوستيكوغلو الذي تسلم مهامه قبل شهر و9 أيام ولم يحقق أي فوز معه في 8 مباريات ضمن جميع المسابقات.

واستلم الأسترالي المهام الفنية بدلا من البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عقب الخسارة أمام وست هام 0-3 في المرحلة الثالثة في 9 سبتمبر/أيلول.

وقاد سانتو الفريق لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، ورحل عنه هذا الموسم وهو في المركز العاشر في الدوري.

وتغلب برايتون على ضيفه نيوكاسل بثنائية لداني ويلبيك (41 و84) مقابل هدف للألماني نيك فولتيماده (76).

وحقق بيرنلي فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب ضيفه ليدز يونايتد 2-0، فيما عمق سندلارند جراح ولفرهامبتون الأخير وألحق به الهزيمة السادسة بالفوز عليه 2-0.

وتعادل بورنموث 3-3 خارج ملعبه أمام كريستال بالاس، ليفرط في فرصة الانفراد بقمة جدول الترتيب.

بهذا التعادل بقى بورنموث رابعا برصيد 15 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليفربول، ثالث الترتيب، الذي سيلاقي مانشستر يونايتد، غدا الأحد، في قمة منافسات الجولة.

أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية هذا العام، فبقى في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وفاز سندرلاند على وولفرهامبتون 2-صفر.