نيمار "ليس قدوة لأحد".. هجوم لاذع على النجم البرازيلي "الزجاجي"

شنّ الحارس الدولي والمدرب السابق إيمرسون لياو، الفائز بكأس العالم 1970 مع "السيليساو"، هجوما لاذعا على مواطنه نيمار الذي لا تزال قضيته تثير جدلا واسعا في البرازيل مع اقتراب كأس العالم 2026، معتبرا أن نجم سانتوس "ليس قدوة لأحد".

ففي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خاض نيمار (33 عاما) آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده في الخسارة أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو، ومنذ ذلك الحين غاب عن صفوف أبطال العالم 5 مرات بسبب إصابات متكررة. مرّ عامان تقريبا منذ أن ارتدى نيمار -الذي خاض 128 مباراة دولية- القميص الأصفر للمرة الأخيرة.

ومع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن النجم السابق بكل من برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي لا تزال قضيته تتفاعل في البرازيل، ففي حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "سيليساو" دبلوماسيا الأسبوع الماضي بشأنه من دون أن يغلق الباب أمامه، وجّه لياو انتقادات لاذعة في مقابلة مع قناة "إيه إس بي إن" أعادت نشرها صحيفة "آس"، وأهم ما جاء فيها أن "نيمار ليس قدوة لأحد".

نيمار "الزجاجي"

وأتيحت أمام حارس مرمى منتخب البرازيل السابق (80 مباراة دولية) بطل مونديال 1970، الذي شارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1974 و1978 و1986، فرصة لقاء نيمار خلال مسيرته التدريبية في عديد من الأندية البرازيلية.

وقال لياو (76 عاما) إنه "بدأ كلاعب رائع. أتذكر يوما ما، عندما كنت ألعب ضد سانتوس، خرج (من الملعب) وقد التقيته، وقلت له: اسمع يا بني، سنحتاجك في كأس العالم.. اعتنِ بنفسك. وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفعله".

وأضاف "في رأسه، عندما يستعد لخوض أي مباراة، يعرف ما سيفعله، لكنه لم يعد قادرا على ذلك.. لم يعد لديه رد الفعل العضلي ذاته. لم يعد لديه نفس تسلسل التدريب. لم يعد هو الرياضي نفسه".

وختم بأن "نيمار لاعب موهوب، لكن قدراته البدنية محدودة… وحتى اليوم، يُريد القيام بما اعتاد فعله، لكنه لا يستطيع لأنه ليس مستعدا".