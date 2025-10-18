رياضة|بطولات عالمية|المغرب

نبوءة أرجنتينية قبل 5 عقود توقعت انفجار الكرة المغربية

Morocco's foward #7 Othmane Maamma celebrates with teammates scoring his team's first goal during the 2025 FIFA U-20 World Cup football match between Brazil and Morocco at the National Stadium in Santiago on October 1, 2025. (Photo by RAUL BRAVO / AFP)
منتخب المغرب يواجه الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما (الفرنسية)
Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 18:24 (توقيت مكة)

أعاد وصول منتخب المغرب لنهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما إلى الواجهة نبوءة اللاعب والمدرب الأرجنتيني الأسبق كارلوس بيلاردو حول تقدّم وانفجار كرة القدم الافريقية في المستقبل.

وتنبّأ بيلاردو البالغ من العمر حاليا 87 عاما، في منتصف سبعينيات القرن الماضي بأن مستقبل كرة القدم العالمية سيكون لقارة أفريقيا بالعموم، مضيفا أن المغرب ستتصدّر المشهد.

نبوءة بيلاردو قبل 5 عقود توقعت انفجار الكرة المغربية

وقال بيلاردو في مقابلة تلفزيونية قديمة "عندما ذهبنا إلى المغرب للمشاركة في بطولة كروية قلت إن مستقبل كرة القدم سيكون هنا، ليس في أوروبا ولا في أميركا الجنوبية ولا في آسيا، لقد قلت ذلك عام 1975".

وأضاف "هناك (في المغرب) ما يزال الناس يلعبون كرة القدم في الشوارع، أما هنا (الأرجنتين) فتمشي في شوارع العاصمة بوينس آيرس ولا ترى أحدا يلعب، وفي المدن الكبرى بأوروبا مثل روما وميلانو وفلورنسا (إيطاليا) وكذلك في كولونيا أو ميونخ (ألمانيا) لا تجد مكانا للعب".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 04: (L-R) Carlos Bilardo, Diego Maradona and Julio Grondona pose for photographers at the presentation of Diego Maradona as new Argentina's football coach, at the AFA on November 4, 2008 in Buenos Aires, Argentina (Photo by Lalo Yasky/Getty Images)
المدرب الأرجنتيني الأسبق كارلوس بيلاردو (يسار) بجانب مارادونا ورئيس الاتحاد الأرجنتيني السابق خوليو غروندونا (غيتي)

وختم الأسطورة الأرجنتينية تصريحاته تلك التي أبرزتها "صحيفة" ماركا الإسبانية "على العكس من ذلك تماما في أفريقيا، تُلعب كرة القدم في كل مكان. لديهم بلدان قوية مثل الكاميرون، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تونس والمغرب، هناك تُمارس اللعبة بحبّ وشغف. وهذا أمر جيد لأنهم يمتلكون المهارة".

وبدت تصريحات بيلاردو -الذي تُوج مع الأرجنتين بكأس العالم للكبار في مونديال المكسيك 1986- صعبة التحقق خاصة وأنها قيلت قبل 50 عاما، لكن مع وصول منتخب المغرب لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما "فقد يصدق توقعه" وفق الصحيفة ذاتها.

الكرة المغربية تعيش أزهى فتراتها

وتعيش الكرة المغربية أزهى فتراتها على الإطلاق بعد النجاح المتواصل لمنتخبها الوطني على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعد وصول المنتخب الأول لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وهو الإنجاز الأول من نوعه على الإطلاق لفريق أفريقي وعربي.

كما حصد المنتخب الأولمبي الميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، في حين تأهل منتخب الشباب لنهائي المونديال تحت 20 عاما.

ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما فجر الاثنين المقبل، على ملعب سانتياغو الوطني في تشيلي.

المصدر: ماركا

