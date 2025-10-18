ميسي يختار أفضل 10 مواهب واعدة ويتجاهل لامين جمال وماستانتونو

أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، بالتعاون مع علامته التجارية الراعية أديداس، حملة "ميسي +10 الموسم الثاني"، والتي اختار فيها اللاعب الأرجنتيني أفضل 10 مواهب شابة في الوقت الحالي.

سلط نجم إنتر ميامي الأميركي الضوء على قيمة اللاعبين الشباب الواعدين في العالم، ولم يدرج قائد الأرجنتين في قائمته كلا من لامين جمال لاعب برشلونة وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، وتجاهل أيضا المكسيكي غيلبرتو مورا الذي يسحر عشاق كرة القدم وتتابعه الفرق الكبيرة في أفضل الدوريات بأوروبا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يعود سبب عدم ذكر ميسي لامين جمال وماستانتونو في قائمة المواهب الشابة الواعدة كون الثنائي لم يعد يمثل المستقبل لأنهما أثبتا نفسيهما حاليا في كرة القدم العالمية.

وتاليا أفضل 10 مواهب شابة اختارها ميسي:

نيكو باز- كومو الإيطالي

يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية، تدرب ولعب في صفوف ريال مدريد للشباب والفريق الأول. وهو لاعب دولي مع المنتخب الأرجنتيني، حيث شارك لأول مرة في التصفيات.

قيمته السوقية الحالية 55 مليون يورو.

كيندري باييز – ستراسبورغ الفرنسي

يعد من أبرز نجوم الإكوادور، ورغم أنه يلعب حاليًا في ستراسبورغ، إلا أنه لاعب تشلسي الإنجليزي الذي دفع 10 ملايين يورو للتعاقد معه من فريق إنديبندينتي.

قيمته السوقية 10 ملايين يورو.

ريو نغوموها – ليفربول

أصبح البريطاني الشاب، المولود عام 2008، والمُلقب بـ"ريد"، رابع أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفه في مرمى نيوكاسل.

يُعتبر نغوموها من ألمع المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية.

قيمته السوقية 10 ملايين يورو.

محمد قادر ميتي – ستاد رين

يلعب الفرنسي محمد قادر ميتي كجناح وسط في نادي ستاد رين. يتميز بطول قامته (1.92 متر) وبنيته الجسدية القوية. مثّل المنتخب الفرنسي في فئات الشباب (تحت 16، تحت 17، وتحت 19 عاما).

قيمته السوقية 8 ملايين يورو.

كلارا سيراجوردي – نادي برشلونة للسيدات

تدربت في أكاديمية نادي برشلونة، وشاركت لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2024-2025.

وهي لاعبة دولية إسبانية مع منتخبات الشباب، حيث استدعيت إلى منتخبي تحت 17 و19 عامًا.

براجان جرودا- برايتون هوف ألبيون

تُوصف بأنها لاعبة خط وسط متكاملة، تتمتع برؤية ثاقبة، وذكاء تكتيكي، وقدرة قيادية، وقدرة على شغل أدوار مختلفة في خط الوسط.

اللاعب الألماني، المولود عام 2004، هو ابن لاعب كرة القدم الألباني السابق بوجار جرودا. يلعب حاليًا مع نادي برايتون الإنجليزي، الذي انضم إليه عام 2024 قادمًا من نادي ماينز الألماني.

يتميز بالسرعة وبمهاراته في المواجهات الفردية، وتغيير سرعته.

قيمته السوقية 25 مليون يورو.

ميكا جودتس – أياكس

يلعب جودتس كجناح أيسر، مع أنه يجيد اللعب أيضًا في مركز الجناح الأيمن أو خط الوسط الهجومي. نشأ في صفوف الناشئين في أندية مثل أندرلخت وجينك البلجيكيين.

شُبّه أسلوب لعبه باللاعب الدولي البلجيكي السابق إيدن هازارد.

قيمته السوقية 13 مليون يورو.

أندريه سانتوس – تشلسي

يلعب البرازيلي في خط وسط في النادي اللندني الذي انضم إليه قادمًا من فاسكو دا غاما مقابل أكثر من 12 مليون يورو.

بعد انضمامه إلى البلوز عام 2023، أُعير لفترات إلى فاسكو دا غاما ثم إلى نادي نوتنغهام فورست.

كانت أنجح فترات إعارته مع نادي ستراسبورغ الفرنسي، حيث قدم موسمًا مميزًا. على الرغم من صغر سنه، أثبت أنه لاعب خط وسط جيد ويتمتع برؤية جيدة ومهارة في التعامل مع الكرة.

قيمته السوقية 35 مليون يورو.

ليلي يوهانيس- أو إل ليونز

أصبحت ليلي أصغر لاعبة في التاريخ تشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للسيدات (15 عامًا).

فازت بكأس هولندا مع أياكس في موسم 2023-2024، وحصلت على جائزة يوهان كرويف لأفضل موهبة في الموسم نفسه. وهي لاعبة دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وظهرت معه لأول مرة في عام 2024.

رودريغو مورا – نادي بورتو

يُعتبر لاعب خط الوسط المهاجم في نادي بورتو البرتغالي من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم البرتغالية، ويحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب محترف يخوض أول مباراة له مع الفريق (مع نادي بورتو الرديف في عام 2023، بعمر 15 عامًا فقط).

يلعب حاليا مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا، وسابقًا مع منتخب تحت 18 عامًا، ويرتبط بعقد مع بورتو حتى يونيو/حزيران 2030.