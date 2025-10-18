ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يسعى ليفربول حامل اللقب جاهدا لاستعادة بريقه والعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة ملعبه "أنفيلد" عندما يستضيف غريمه اللدود مانشستر يونايتد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكن "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم يأملون في انتزاع فوز نادر خارج الديار.

يدخل فريق الـ"ريدز" مواجهته متسلحا بعدم خسارته سوى مباراة يتيمة من أصل 14 خاضها في "بريميرليغ" أمام يونايتد، رغم المخاوف التي تلاحقه جراء تعرضه أخيرا لثلاث هزائم تواليا في مختلف المسابقات، مما جعله يتخلى عن صدارة الدوري بفارق نقطة لصالح أرسنال (16 مقابل 15).

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تقام المباراة غدا الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق المواجهة الحماسية الساعة السادسة والنصف (18:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت أبوظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

حقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم حيث فاز في مبارياته الخمس الأولى، وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الـ21 القياسي في الدوري وفك شراكته مع يونايتد (20 لكل منهما).

أخفى ليفربول المشكلات الكثيرة التي تعصف به هذا الموسم بأهداف في لحظات حاسمة، إلا أنه مُني بثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس (1-2) وغلطة سراي التركي (0-1) في دوري أبطال أوروبا وتشلسي (1-2).

ورغم تقهقره في الترتيب وسوء النتائج، سخر ليفربول من يونايتد على وسائل التواصل هذا الأسبوع، مذكرا إياه بالهزيمة الساحقة (0-7) التي ألحقها به في مارس/آذار 2023، حين سجل الهداف المصري محمد صلاح هدفين وقتها.

كما يفتخر ليفربول بسجله المميز بمواجهة يونايتد، حيث نجح في هز شباكه في 10 من مبارياتهما الـ11 الأخيرة في جميع المسابقات.

من ناحيته، عاد يونايتد الذي لم يحقق أي فوز في "أنفيلد" منذ عام 2016، بتعادلين مُرضيين في آخر زيارتين له.

ورغم أن يونايتد الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، لن يخيف كثيرا ليفربول، إلّا أن فريق "الشياطين الحمر" يراهن على أن تتاح له فرص استغلال ثغرات دفاع الفريق المضيف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد مانشستر يونايتد

مامارداشفيلي، زوبوسلاي، كوناتي، فان دايك، كيركيز، جرافينبيرش، جونز، صلاح، فيرتز، جاكبو، إيكيتيكي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد ليفربول

لامينس، يورو، دي ليخت، شاو، دالوت، فرنانديز، أوغارتي، دورغو، مبيومو، مونت، سيسكو.