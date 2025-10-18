لامين لن يوقع مجددا التذكارات مجانا وجماهير: شخص ضعيف وتصرف سخيف

تعرض نجم برشلونة الشاب لامين جمال لانتقادات حادة بعد إعلان قراره التوقف عن توقيع التذكارات مجانا، وهو القرار الذي فجر جدلا واسعا بين جماهير النادي الكتالوني وعشاق كرة القدم العالمية.

نجومية مبكرة ونجاح باهر

يبلغ جمال 18 عاما فقط، لكنه أصبح واحدا من أبرز المواهب الإسبانية في كرة القدم، بعد أن حل وصيفا في سباق الكرة الذهبية الشهر الماضي وحقق لقب أفضل لاعب شاب في بطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا. وقدم أداء مميزا مع برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث ساهم في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

عقد جديد وأرباح ضخمة

وقع لامين جمال عقدا جديدا مع برشلونة في مايو/أيار الماضي، يحصل بموجبه على راتب أسبوعي ضخم يزيد على 318 ألف يورو، وهو ما اعتبره البعض كافيا لضمان راحته المالية. رغم ذلك، أعلن اللاعب أنه سيتوقف عن منح توقيعات مجانية للجماهير، وسط تقارير عن عقد محتمل مع شركة رياضية لتسويق منتجاته الموقعة.

خطوة مثيرة للجدل

سيُطلب من الجماهير الآن الحصول على توقيعاته من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، مما يرفع قيمة توقيعه، فقلة التوقيعات المجانية ستجعل كل توقيع نادرا وأكثر طلبا، بما يتماشى مع أساليب التسويق المعتمدة في الرياضات الأميركية على غرار دوري كرة السلة "إن بي إي".

ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة انتباه الشركات والمستثمرين، ما يجعل توقيع جمال سلعة مرغوبة في السوق الدولي، لكنه أثار استياء بعض المشجعين الذين اعتبروا أن الفكرة "مخيبة للآمال".

ردود الجماهير: غضب وانتقاد

أثارت هذه الخطوة استياء العديد من المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي، وعبروا عن غضبهم، إذ كتب أحدهم "إنه شخص ضعيف جدا، يا له من تصرف سخيف، خاصة في عمره الصغير".

وتساءل آخر "ماذا ما الذي يحدث! كيف يُسمح بهذا؟"، فيما غرد ثالث "ليس حتى التوقيع مهما، بل الثواني القليلة التي يعترف فيها نجمك بوجودك".

على أرض الملعب، واصل لامين جمال تألقه هذا الموسم إذ سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات، بينما يُعتقد أن عقده مع برشلونة يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، ما يجعل النادي الكتالوني يثمّن توقيعه بشكل كبير.

أزمات متلاحقة خارج الملعب

وموضوع كان الألماني هانزي فليك مدرب البرسا رد بقوة على الشائعات التي تحدثت عن تعرضه لضغوط من إدارة النادي لإشراك لامين جمال أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، رغم تأخر عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.

وأوضح المدرب الألماني أن "القصة عن تأخر لامين أمام باريس سان جيرمان هراء تام! لا أحد أجبرني على إشراكه، ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل وكل تلك الشائعات لا وجود لها".

وأضاف المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت": "أود معرفة من أين تأتي هذه الشائعات، إنها سيئة، والأمر ليس كذلك. ولم يطلب مني ديكو ولا أي شخص في النادي أي شيء، وعلاقتي مع جميع الإداريين في النادي ممتازة. أؤمن بعملي، وهذه إشاعة، ومن قال هذا فهو كاذب".

وأكد أن "لامين جمال محترف للغاية، يعمل بجد كل يوم. أيام الإجازة تخصه وحده، وأنا لا أتدخل في حياته الخاصة. المهم بالنسبة لي أنه عندما يكون هنا، يقدم كل ما لديه".