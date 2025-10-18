فليك يغيب عن الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا

فاز برشلونة على جيرونا في اللحظات الأخيرة (2-1) اليوم السبت، لكنه خسر مدربه الألماني هانسي فليك في المباراة القادمة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

لن يكون المدرب الألماني حاضرا على دكة البدلاء في سانتياغو برنابيو، حيث ستُقام مباراة كلاسيكو ضد ريال مدريد في الـ26 من الشهر الجاري.

تلقى مدرب برشلونة البطاقة الصفراء الثانية، وقد يُعاقب أيضا بمباريات إضافية بسبب تصرفاته غير اللائقة احتفالا بهدف رونالد أراوخو بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا.

صفق مدرب بايرن ميونخ السابق للهدف قرب خط التماس في الدقيقة 91، لكن الحكم جيل مانزانو وجه له بطاقة صفراء ظنّا منه أن المدرب يتذمّر من أحد قراراته.

أثارت هذه البطاقة حفيظة مدرب برشلونة الذي عبّر عن غضبه بكلمات وإيماءات مما دفع بالحكم لتوجيه بطاقة صفراء ثانية، وطرده.

ولن يجلس فليك على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع معاقبته بمزيد من المباريات لعدم توجهه إلى غرفة الملابس والبقاء في الملعب على الرغم من طرده.

الطرد الثاني لفليك

هذه ليست أول بطاقة حمراء يحصل عليها فليك مع برشلونة، فقد سبق له أن طرد في مباراة ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين في ديسمبر/كانون الأول 2024.

واشتكى المدرب الألماني من ركلة جزاء منحت لبيتيس بعد تدخل دي يونغ على فيتور روكي، فأشهر الحكم البطاقة في وجهه.