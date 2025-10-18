دخل العراق والإمارات في نفق بعد إخفاقهما بالتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد تعادل الأول مع السعودية وخسارة "الأبيض الإماراتي" أمام "العنابي القطري".

ويتواجه المنتخبان في الملحق الآسيوي في مباراتي ذهاب وإياب:

الإمارات × العراق (الذهاب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أبو ظبي).

العراق × الإمارات (الإياب في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في البصرة).

والفائز بمجموع المباراتين سيشغل المقعد المخصص لآسيا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم أو ما أطلق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم 2026″، والذي يضم 6 منتخبات تتنافس على آخر مقعدين في المونديال.

المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي:

منتخبان من منطقة أميركا الشمالية الكونكاكاف (لم يُحددا بعد).

منتخب من آسيا (الفائز من مواجهتي العراق والإمارات).

منتخب من أفريقيا (الفائز من ملحق خاص يضم الغابون ونيجيريا والكاميرون، والكونغو الديمقراطية ويقام في المغرب).

بوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية (الكونميبول).

كاليدونيا الجديدة المتأهلة للملحق عن منطقة أوقيانوسيا.

طريق العراق والإمارات الصعب

وطريق المنتخبين العربيين الآسيويين صعب ولكنه ليس مستحيلا، ولهذا تأمل الجماهير أن يكون هناك منتخب عربي ثامن في المونديال الأميركي، وتعزيز فرص وصول هذه المنتخبات إلى أبعد نقطة في البطولة، وتكرار إنجاز المغرب في مونديال 2022 أو حتى التفوق عليه والوصول إلى النهائي.

وتبدأ صعوبة رحلة العراق (المركز 57 بحسب تصنيف الفيفا) والإمارات (المركز 67 بحسب تصنيف الفيفا) من مباراتي الذهاب والإياب لأن أحدهما يغادر والآخر يكمل الطريق. وعندما يصل إلى المكسيك التي تستضيف الملحق العالمي أو "بطولة المباريات الإقصائية" عليه أن يواجه منتخبات من العيار الثقيل ليس أقلها نيجيريا أو الكاميرون (الأقرب للتأهل من الملحق الأفريقي) وبوليفيا (المتأهلة عن أميركا الجنوبية).

ومن المقرر أن ُتقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي من 23 إلى 31 مارس/آذار 2026 حيث تخوض المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا الدور نصف النهائي، في حين يتأهل الفريقان الأعلى تصنيفا إلى المباراتين النهائيتين، وسيحصل الفائزان فيهما على بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى مونديال أميركا وكندا والمكسيك.

تصنيف الفيفا والملحق الأفريقي

وبناء على تصنيف أكتوبر/تشرين الأول 2025، حدّد الفيفا مواجهات الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام في المغرب الشهر المقبل:

ورتبت المنتخبات الأربعة كما يلي:

نيجيريا: المركز 41 عالميا.

المركز 41 عالميا. الكاميرون: المركز 54.

المركز 54. الكونغو الديمقراطية: المركز 60.

المركز 60. الغابون: المركز 77.

وعليه، ستكون مواجهات الملحق الأفريقي على الشكل التالي:

نصف النهائي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

نيجيريا x الغابون

الكاميرون x الكونغو الديمقراطية

النهائي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

تصفيات الكونكاكاف المؤهلة للمونديال

وبعد خوض المنتخبات 4 مراحل في المجموعات الثلاثة من تصفيات الكونكاكاف تظهر لنا تقدم سورينام وهندوراس وجامايكا.

ويتبقى جولتان لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأُوَّلِ للمجموعات والذين يتأهلون مباشرة إلى مونديال 2026 في حين سيتأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى الملحق المؤهل إلى مونديال 2026

سورينام تتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بنما

جامايكا تتصدر المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن كوراساو

هندوراس تتصدر المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن كوستاريكا.

تصنيف الفيفا وحظوظ العراق والإمارات

وبخلاصة كل ما تقدم، فإن سيناريوهات تأهل العراق والإمارات لا ترتبط بهما فقط، بل سيلعب تصنيفهما لشهر فبراير/شباط المقبل دورا حاسما في هذه العملية المعقدة.

فإن العراق الذي يحتل المركز الـ57 والإمارات الـ67 يسبقهما -حاليا- أكثر من منتخب أفريقي أو من الكونكاكاف مرشحة للتأهل إلى الملحق العالمي المونديالي، والتي من الممكن في حال تأهلها جميعا أو بعض منها أن تنتقل مباشرة إلى نهائي الملحق، وتصعب المهمة على "الأبيض الإماراتي" و"أسود الرافدين".

المنتخبات الأعلى تصنيفا من العراق والإمارات هي:

بنما (31)

كوستاريكا (45)

نيجيريا (41)

الكاميرون (54)

المنتخبات الأعلى تصنيفا من الإمارات هي نفسها الأعلى من العراق ويضاف عليها:

الكونغو الديمقراطية (60)

هندوراس (64)

وبما أن في كرة القدم ليس هناك مستحيلا، وكرة القدم لا تعترف لا بأرقام ولا بتاريخ أو تصنيف، بل بالمجهود الذي يبذل في دقائق المباراة، فإن العراق والإمارات دخلا في نفق، ولكن بالتأكيد جماهير المنتخبين ترى ضوءا في آخره.